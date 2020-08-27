Un día como hoy: El oro de Guevara que conmocionó al país

Se cumplen 17 años de uno de los máximos logros del atletismo femenil azteca. Porque hablar de velocidad, atletismo y perseverancia en México, es hablar de Ana Gabriela Guevara.

El estadio de Saint-Denis fue testigo de una hazaña que quedará plasmada en la historia de esta disciplina. La corredora oriunda de Sonora, llegaba al Mundial de París con una racha de 29 triunfos consecutivos. Convirtiéndola en una seria candidata para estar en el podio.

Ese 27 de agosto de 2003 sería un día "Sui Generis" para Ana Gabriela, que enfrentaba en la Final de París a las mejores exponentes del atletismo mundial.

Una prueba donde la preparación de horas, días, meses se traduce en explotar todo su potencial en menos un minuto.

Situada en el carril número tres y con competidoras de la talla de Williams-Darling en el carril cuatro, y Felton en el carril cinco, Ana Gabriela Guevara correría por un destino, un día marcado por la gloria dorada.

Al momento del arranque, la mexicana no fue tan rápida en su reacción al disparo de salida, pues arrancó 242 milésimas de segundo después de oírse el tiro, contra las 151 milésimas de Williams y los 177 que registró Felton. Pero ese sutil arranque no fue factor impedir la remontada, teniendo una recta final de alarido. Con una explosión de adrenalina que culminaría con un registro de 48.98 segundos, dejando en el segundo puesto a Fenton y con el bronce a Mbacke Thiam.

Es así como Ana Gabriela Guevara plasmaría con letras de oro su nombre en la historia del atletismo mundial.

Por Damián Martínez/ Azteca Deportes