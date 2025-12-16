ÚLTIMA HORA: Ousmane Dembélé GANA el premio The Best 2025, al mejor jugador del año de la FIFA

Este martes 16 de diciembre del 2025, se dio a conocer al mejor jugador de la temporada 2024-2025 en los premios The Best 2025, Los últimos tres finalistas fueron; Dembélé, Kylian Mbappe y Lamine Yamal.

El mejor jugador del 2024-2025 y ganador del premio The Best 2025 fue Ousmane Dembélé. El delantero del PSG logró conseguir un nuevo reconocimiento luego de haber ganado el Balón de Oro por su gran temporada, en la que fue un jugador que marcó la diferencia.

#TheBest FIFA Men's Player 2025: Ousmane Dembélé. 🏆 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025

Los números de Ousmane Dembélé para ganar The Best 2025

La superestrella del Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, ha sido elegido Mejor Jugador Masculino de la FIFA 2025.

Fue una figura clave en la trayectoria del club hacia su primer título de la UEFA Champions League, marcando ocho goles y dando seis asistencias durante su triunfal campaña europea.

El jugador de 28 años logró ganar:



Ganó la UEFA Champions League 2024/25

Ganó la Ligue 1 2024/25

Ganó la Copa de Francia 2024/25

Ganó el Trofeo de Campeones 2024

Subcampeón de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025

Tercer puesto en la Liga de Naciones de la UEFA 2024/25

Nombrado Jugador de la Temporada 2024/25 de la UEFA Champions League

Nombrado en el Equipo de la Temporada de la UEFA Champions League

Nombrado Jugador del Año de la Ligue 1

Nombrado en el Equipo del Año de la Ligue 1 de la UNFP

Máximo goleador de la Ligue 1 2024/25

👏👏 Ousmane Dembélé, joueur de l'année aux Trophées FIFA #TheBest ! Félicitations Ousmane ! ❤️💙 pic.twitter.com/6Os5UV2lHJ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 16, 2025

Los jugadores que estaban nominados al premio The Best 2025

Los jugadores que se encontraban nominados para poder ganar el premio eran:

Pedri - Barcelona

Lamine Yamal - Barcelona

Raphinha - Barcelona

Kylian Mbappé - Real Madrid

Ousmane Dembélé - PSG

Vitinha - PSG

Nuno Mendes - PSG

Achraf Hakimi - PSG

Harry Kane Bayern

Cole Palmer - Chelsea

Mohamed Salah - Liverpool