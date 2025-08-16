ÚLTIMA HORA: Renuncia entrenador durante la Jornada 5 del Apertura 2025

Este viernes 15 de agosto del 2025, durante la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, renunció el segundo entrenador en lo que va del torneo.

El entrenador que renunció fue Pablo Guede. En conferencia de prensa, tras concluir el juego entre Puebla vs Atlético de San Luis que terminó con la victoria de los visitantes 2-0, el director técnico confesó que su etapa con el equipo de la Franja había llegado a su fin, renunciando a su puesto.

“Se terminó mi etapa en el Puebla, la verdad que estoy muy agradecido. A Gabriel principalmente por todo lo que me banco.

Es una persona super valida con el proyecto que tienen. Al chiqui también, a todos los empleados del club qué la verdad me voy con un montón de amigos. Nachos, germán, los utileros, el doctor, los masajistas.

La verdad que me hacían el día a día muy fácil, les quiero agradecer de corazón. Le quiero agradecer a los jugadores que lo dejaron todo hasta el último momento.

Esto es futbol, los resultados no fueron los que queríamos con la ilusión qué estábamos y nada a otra cosa”.

🚨Pablo Guede dejó de ser el entrenador de Puebla. Así lo comunicó. pic.twitter.com/1IiITt51XH — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 16, 2025

Por el momento, el conjunto del Puebla no ha publicado ningún comunicado tras las renuncia de Pablo Guede pues el equipo podría rechazar su salida.

Los números de Pablo Guede en el Puebla

Pablo Guede deja el equipo tras dirigir 25 partidos en los que ganó cinco encuentros, empató tres y perdió 17 en todas las competiciones en las que participó el Puebla.

Los resultados no acompañaron al entrenador, que dejó al equipo clasificado a Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025.

