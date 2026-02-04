Fue refuerzo para el Clausura 2026 y hoy su equipo CONFIRMA que se pierde todo el torneo por lesión

Este miércoles 4 de febrero del 2026, un equipo de la Liga BBVA MX dio a conocer en sus redes sociales la sensible lesión de un futbolista que llegó como refuerzo para el Clausura 2026, por la cual se perderá lo que resta de la competición.

El club que informó una baja para lo que resta del Clausura 2026 es Pachuca. Los tuzos dieron a conocer que el defensor Alan Mozo, refuerzo que llegó para el torneo actual, sufrió una lesión en la Jornada 4 enfrentando a Querétaro que lo alejará de las canchas.

¿De qué se lesionó Alan Mozo?

Los tuzos dieron a conocer en sus redes sociales que el defensor sufrió una fractura helicoidal no desplazada a nivel del tercio proximal del peroné izquierdo y un esguince grado dos de tobillo.

"El Club de Futbol Pachuca informa el parte médico de nuestro defensor Alan Mozo, emitido por el Dr. Fernando Márquez, tras la lesión sufrida el pasado domingo en el encuentro ante Querétaro.

Luego de los estudios realizados en el Centro de Excelencia Médica en Altura (CEMA), se confirmó que el jugador presenta una fractura helicoidal no desplazada a nivel del tercio proximal del peroné izquierdo, así como un esguince grado dos de tobillo.

Se realizaron radiografías y resonancia, lo que nos permitió determinar un tratamiento conservador, llevando un control radiográfico de la fractura para ver la evolución y la formación del callo óseo al nivel de la misma". Explicó el Director de los Servicios Médicos del Club Pachuca".

El tiempo que estará de baja Alan Mozo

Alan Mozo tendría un tiempo de recuperación destacado, el cuerpo médico considera que tardará de tres a cuatro meses en poder recuperarse al 100%. Por lo que se perderá lo que queda del torneo regular del Clausura 2026.

"Sobre el regreso al trabajo en campo, esto comentó el doctor blanquiazul: "El periodo de recuperación para que se encuentre ya trabajando en cancha, va más o menos de tres a cuatro meses, todo de acuerdo a la evolución clínica y conforme vayamos viendo nosotros la adaptación del jugador a los trabajos".

El Club de Futbol Pachuca agradece el apoyo y los mensajes de aliento hacia nuestro jugador, a quien deseamos una pronta y satisfactoria recuperación."