Pachuca 0-1 Querétaro en vivo: ¿Dónde ver gratis y en vivo el partido de la Jornada 9 del Apertura Liga BBVA MX HOY 20 de septiembre?; marcador online

Pachuca se enfrenta en actividad de la Jornada 9, ante el conjunto de Querétaro, duelo que se pronostica interesante en la continuación de esta fecha que marca la mitad del torneo mexicano.

Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Liga MX
pachuca vs queretaro en vivo liga mx jornada 9

Pachuca y Querétaro: Partido que es correspondiente a la Jornada 9 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, el cual se celebra esta tarde de sábado 20 de septiembre en el Estadio Hidalgo casa de los Tuzos, el cual esperan que pese para este choque que marca para los dos equipos el meridiano del torneo.

Los Tuzos, dirigidos en la banca por Jaime Lozano, arriban a este compromiso, sumando 13 puntos y buscan terminar ante unos Gallos con una inercia de dos derrotas.

Por su parte, los Gallos Blancos, dirigidos por Benjamín Mora, están rezagados en el penúltimo lugar con solo 4 unidades y sin victorias como visitante en el torneo mexicano, por lo que sumar a estas alturas será de vital importancia y van con la misión de ganar al local, luego de que este equipo en casa ha ganado dos juegos y ha perdido otro par.

¿Quién es el favorito para ganar en el Pachuca vs Gallos?

Pachuca sale con un 70% de probabilidad de victoria, según las casas de apuestas. El equipo está entre los mejores del torneo pese a los resultados y Querétaro, en cambio luce vulnerable, pero todo en la cancha puede suceder.

Las alineaciones oficiales del partido Pachuca vs Gallos Blancos del Querétaro

Alineación oficial Pachuca (4-3-3)
DT: Jaime Lozano

  • Portero: Carlos Moreno
  • Defensas: Bryan González, Gustavo Cabral, José Castillo, Emilio Rodríguez
  • Medios: Nelson Deossa, Jesús Hernández, Erick Sánchez

  • Delanteros: Oussama Idrissi, Illian Hernández, Andrés Montaño

Alineación oficial Querétaro (4-2-3-1)

DT: Benjamín Mora

  • Portero: Fernando Tapia
  • Defensas: Raúl Sandoval, Oscar Manzanarez, Rafael Fernández, Pablo Ortiz
  • Medios: Jonathan Perlaza, Jorge Hernández, Samuel Sosa
  • Ofensivos: Jordan Sierra, Ettson Ayón
  • Delantero: Ángel Sepúlveda

Últimos 5 enfrentamientos Pachuca vs Querétaro

  • 03 agosto 2025 – Querétaro 0-1 Pachuca
  • 27 enero 2025 – Pachuca 1-0 Querétaro
  • 01 octubre 2024 – Querétaro 2-2 Pachuca
  • 06 abril 2024 – Pachuca 3-1 Querétaro
  • 15 septiembre 2023 – Querétaro 0-0 Pachuca

asistencia jornada 8 liga mx

EN VIVO MINUTO A MINUTO PACHUCA VS QUERÉTARO | JORNADA 9 LIGA MX

Las mejores imágenes del primer tiempo del partido Pachuca vs Gallos Blancos de Querétaro

El partido de Pachuca vs Querétaro en IMÁGENES
Pachuca vs Querétaro EN VIVO IMÁGENES JORNADA 9 Liga MX
Pachuca vs Querétaro EN VIVO IMÁGENES JORNADA 9 Liga MX
Santiago Homenchenko celebrates his goal 0-1 of Queretaro during the 9th round match between Pachuca and Queretaro as part of the Liga BBVA MX, Torneo Apertura 2025 at Hidalgo Stadium, on September 20, 2025 in Pachuca, Hidalgo, Mexico.
Ulises Naranjo/Ulises Naranjo
Pachuca vs Querétaro EN VIVO IMÁGENES JORNADA 9 Liga MX
Pachuca vs Querétaro EN VIVO IMÁGENES JORNADA 9 Liga MX
General view Stadium during the 9th round match between Pachuca and Queretaro as part of the Liga BBVA MX, Torneo Apertura 2025 at Hidalgo Stadium, on September 20, 2025 in Pachuca, Hidalgo, Mexico.
Ulises Naranjo/Ulises Naranjo
Pachuca vs Querétaro EN VIVO IMÁGENES JORNADA 9 Liga MX
Pachuca vs Querétaro EN VIVO IMÁGENES JORNADA 9 Liga MX
Jonathan Perlaza of Queretaro during the 9th round match between Pachuca and Queretaro as part of the Liga BBVA MX, Torneo Apertura 2025 at Hidalgo Stadium, on September 20, 2025 in Pachuca, Hidalgo, Mexico.
Ulises Naranjo/Ulises Naranjo
Pachuca vs Querétaro EN VIVO IMÁGENES JORNADA 9 Liga MX
Pachuca vs Querétaro EN VIVO IMÁGENES JORNADA 9 Liga MX
Benjamin Mora head coach of Queretaro and Jaime Lozano head coach of Pachuca during the 9th round match between Pachuca and Queretaro as part of the Liga BBVA MX, Torneo Apertura 2025 at Hidalgo Stadium, on September 20, 2025 in Pachuca, Hidalgo, Mexico.
Ulises Naranjo/Ulises Naranjo
Pachuca vs Querétaro EN VIVO IMÁGENES JORNADA 9 Liga MX
Pachuca vs Querétaro EN VIVO IMÁGENES JORNADA 9 Liga MX
Jonathan Perlaza (L) of Queretaro, Robert Nunes Kenedy (C) and Victor Guzman (R) of Pachuca during the 9th round match between Pachuca and Queretaro as part of the Liga BBVA MX, Torneo Apertura 2025 at Hidalgo Stadium, on September 20, 2025 in Pachuca, Hidalgo, Mexico.
Ulises Naranjo/Ulises Naranjo
Pachuca vs Querétaro EN VIVO IMÁGENES JORNADA 9 Liga MX
Pachuca vs Querétaro EN VIVO IMÁGENES JORNADA 9 Liga MX
Enner Valencia (L) of Pachuca fights for the ball with Guillermo Allison (R) of Queretaro during the 9th round match between Pachuca and Queretaro as part of the Liga BBVA MX, Torneo Apertura 2025 at Hidalgo Stadium, on September 20, 2025 in Pachuca, Hidalgo, Mexico.
Ulises Naranjo/Ulises Naranjo
Pachuca vs Querétaro EN VIVO IMÁGENES JORNADA 9 Liga MX
Pachuca vs Querétaro EN VIVO IMÁGENES JORNADA 9 Liga MX
Queretaro team group during the 9th round match between Pachuca and Queretaro as part of the Liga BBVA MX, Torneo Apertura 2025 at Hidalgo Stadium, on September 20, 2025 in Pachuca, Hidalgo, Mexico.
Ulises Naranjo/Ulises Naranjo
Pachuca vs Querétaro EN VIVO IMÁGENES JORNADA 9 Liga MX
Pachuca vs Querétaro EN VIVO IMÁGENES JORNADA 9 Liga MX
Victor Guzman of Pachuca during the 9th round match between Pachuca and Queretaro as part of the Liga BBVA MX, Torneo Apertura 2025 at Hidalgo Stadium, on September 20, 2025 in Pachuca, Hidalgo, Mexico.
Ulises Naranjo/Ulises Naranjo
Pachuca vs Querétaro EN VIVO IMÁGENES JORNADA 9 Liga MX
Pachuca vs Querétaro EN VIVO IMÁGENES JORNADA 9 Liga MX
Victor Guzman and Enner Valencia of Pachuca during the 9th round match between Pachuca and Queretaro as part of the Liga BBVA MX, Torneo Apertura 2025 at Hidalgo Stadium, on September 20, 2025 in Pachuca, Hidalgo, Mexico.
Ulises Naranjo/Ulises Naranjo
Pachuca vs Querétaro EN VIVO IMÁGENES JORNADA 9 Liga MX
Pachuca vs Querétaro EN VIVO IMÁGENES JORNADA 9 Liga MX
Jaime Lozano head coach of Pachuca during the 9th round match between Pachuca and Queretaro as part of the Liga BBVA MX, Torneo Apertura 2025 at Hidalgo Stadium, on September 20, 2025 in Pachuca, Hidalgo, Mexico.
Ulises Naranjo/Ulises Naranjo

Se van 40 minutos con ventaja para Pachuca sobre Gallos Blancos

Luego de 40 minutos de partido, los Tuzos del Pachuca están siendo superados por Gallos, que están haciendo un buen juego, marcando temprano de penal y limitando al extremo a Pachuca.

Pachuca no deja de intentar el empate

Dos amarillas para Pachuca en menos de 20 minutos

Además de el gol, Pachuca antes de los primeros 20 minutos del partido, ya tienen dos jugadores amonestados, se trata del defensa Eduardo amonestado al minuto 9, y de Alan Bautista, jugador de mediocampo, ambos jugadores están advertidos y será un tema a tomar en consideración para el cuadro de Jaime Lozano.

¡GOOOOL! Querétaro pega primero en el partido ante Pachuca

11' | Por la vía del penal, Gallos marca con Homechenko, con un gol tempranero que deberán cuidar los visitantes ante Pachuca, que provocó este comienzo trepidante.

La alineación de Gallos Blancos de Querétaro

Estos son los 11 hombres de Jaime Lozano: Pachuca vs Querétaro

Arranca el partido de la Jornada 9 Pachuca vs Gallos Blancos del Querétaro

Rueda el balón en el Estadio Hidalgo en este juego de la Jornada 9 de Liga MX. Gallos busca romper de visita con la mala racha y con el historial en los últimos cinco partidos, en los que Pachuca ha ganado tres juegos y dos han sido empates.

Listo el esférico para el partido Tuzos vs Gallos de la fecha 9

El Pachuca llega a casa para el juego de la fecha 9 ante Gallos

El vestidor de Pachuca, listo para recibir a los equipos

