Pachuca 0-1 Querétaro en vivo: ¿Dónde ver gratis y en vivo el partido de la Jornada 9 del Apertura Liga BBVA MX HOY 20 de septiembre?; marcador online

Pachuca y Querétaro: Partido que es correspondiente a la Jornada 9 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, el cual se celebra esta tarde de sábado 20 de septiembre en el Estadio Hidalgo casa de los Tuzos, el cual esperan que pese para este choque que marca para los dos equipos el meridiano del torneo.

Los Tuzos, dirigidos en la banca por Jaime Lozano, arriban a este compromiso, sumando 13 puntos y buscan terminar ante unos Gallos con una inercia de dos derrotas.

Por su parte, los Gallos Blancos, dirigidos por Benjamín Mora, están rezagados en el penúltimo lugar con solo 4 unidades y sin victorias como visitante en el torneo mexicano, por lo que sumar a estas alturas será de vital importancia y van con la misión de ganar al local, luego de que este equipo en casa ha ganado dos juegos y ha perdido otro par.

¿Quién es el favorito para ganar en el Pachuca vs Gallos?

Pachuca sale con un 70% de probabilidad de victoria, según las casas de apuestas. El equipo está entre los mejores del torneo pese a los resultados y Querétaro, en cambio luce vulnerable, pero todo en la cancha puede suceder.

Las alineaciones oficiales del partido Pachuca vs Gallos Blancos del Querétaro

Alineación oficial Pachuca (4-3-3)

DT: Jaime Lozano

Portero: Carlos Moreno

Defensas: Bryan González, Gustavo Cabral, José Castillo, Emilio Rodríguez

Medios: Nelson Deossa, Jesús Hernández, Erick Sánchez

Delanteros: Oussama Idrissi, Illian Hernández, Andrés Montaño

Alineación oficial Querétaro (4-2-3-1)

DT: Benjamín Mora

Portero: Fernando Tapia

Defensas: Raúl Sandoval, Oscar Manzanarez, Rafael Fernández, Pablo Ortiz

Medios: Jonathan Perlaza, Jorge Hernández, Samuel Sosa

Ofensivos: Jordan Sierra, Ettson Ayón

Delantero: Ángel Sepúlveda

Últimos 5 enfrentamientos Pachuca vs Querétaro