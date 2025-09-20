Pachuca 0-1 Querétaro en vivo: ¿Dónde ver gratis y en vivo el partido de la Jornada 9 del Apertura Liga BBVA MX HOY 20 de septiembre?; marcador online
Pachuca se enfrenta en actividad de la Jornada 9, ante el conjunto de Querétaro, duelo que se pronostica interesante en la continuación de esta fecha que marca la mitad del torneo mexicano.
Pachuca y Querétaro: Partido que es correspondiente a la Jornada 9 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, el cual se celebra esta tarde de sábado 20 de septiembre en el Estadio Hidalgo casa de los Tuzos, el cual esperan que pese para este choque que marca para los dos equipos el meridiano del torneo.
Los Tuzos, dirigidos en la banca por Jaime Lozano, arriban a este compromiso, sumando 13 puntos y buscan terminar ante unos Gallos con una inercia de dos derrotas.
Por su parte, los Gallos Blancos, dirigidos por Benjamín Mora, están rezagados en el penúltimo lugar con solo 4 unidades y sin victorias como visitante en el torneo mexicano, por lo que sumar a estas alturas será de vital importancia y van con la misión de ganar al local, luego de que este equipo en casa ha ganado dos juegos y ha perdido otro par.
¿Quién es el favorito para ganar en el Pachuca vs Gallos?
Pachuca sale con un 70% de probabilidad de victoria, según las casas de apuestas. El equipo está entre los mejores del torneo pese a los resultados y Querétaro, en cambio luce vulnerable, pero todo en la cancha puede suceder.
🛡️ | ¡A DEFENDERLO CON ORGULLO!#PachucaQuerétaro pic.twitter.com/upDUdmmS7V— Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) September 20, 2025
Las alineaciones oficiales del partido Pachuca vs Gallos Blancos del Querétaro
Alineación oficial Pachuca (4-3-3)
DT: Jaime Lozano
- Portero: Carlos Moreno
- Defensas: Bryan González, Gustavo Cabral, José Castillo, Emilio Rodríguez
- Medios: Nelson Deossa, Jesús Hernández, Erick Sánchez
Delanteros: Oussama Idrissi, Illian Hernández, Andrés Montaño
Alineación oficial Querétaro (4-2-3-1)
DT: Benjamín Mora
- Portero: Fernando Tapia
- Defensas: Raúl Sandoval, Oscar Manzanarez, Rafael Fernández, Pablo Ortiz
- Medios: Jonathan Perlaza, Jorge Hernández, Samuel Sosa
- Ofensivos: Jordan Sierra, Ettson Ayón
- Delantero: Ángel Sepúlveda
Últimos 5 enfrentamientos Pachuca vs Querétaro
- 03 agosto 2025 – Querétaro 0-1 Pachuca
- 27 enero 2025 – Pachuca 1-0 Querétaro
- 01 octubre 2024 – Querétaro 2-2 Pachuca
- 06 abril 2024 – Pachuca 3-1 Querétaro
- 15 septiembre 2023 – Querétaro 0-0 Pachuca
EN VIVO MINUTO A MINUTO PACHUCA VS QUERÉTARO | JORNADA 9 LIGA MX
Las mejores imágenes del primer tiempo del partido Pachuca vs Gallos Blancos de Querétaro
Se van 40 minutos con ventaja para Pachuca sobre Gallos Blancos
Luego de 40 minutos de partido, los Tuzos del Pachuca están siendo superados por Gallos, que están haciendo un buen juego, marcando temprano de penal y limitando al extremo a Pachuca.
Pachuca no deja de intentar el empate
⌚️ 26’ | 🌪️ PACHUCA 0-1 Querétaro 🐓— Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) September 20, 2025
¡Centro del Pocho al corazón del área que logra cortar el arquero rival!
#PachucaQuerétaro | #PorLaEducación
Dos amarillas para Pachuca en menos de 20 minutos
Además de el gol, Pachuca antes de los primeros 20 minutos del partido, ya tienen dos jugadores amonestados, se trata del defensa Eduardo amonestado al minuto 9, y de Alan Bautista, jugador de mediocampo, ambos jugadores están advertidos y será un tema a tomar en consideración para el cuadro de Jaime Lozano.
¡GOOOOL! Querétaro pega primero en el partido ante Pachuca
11' | Por la vía del penal, Gallos marca con Homechenko, con un gol tempranero que deberán cuidar los visitantes ante Pachuca, que provocó este comienzo trepidante.
⌚️ 11’ | 🌪️ PACHUCA 0-1 Querétaro 🐓— Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) September 20, 2025
Gol del rival
#PachucaQuerétaro | #PorLaEducación
¡GOOOOOL DE SANTI HOMENCHENKO! 🐓— Gallos Blancos 🐓 (@Club_Queretaro) September 20, 2025
Presenta: @HEB_mexico.#Los75DeGallos pic.twitter.com/Goxx4l5YQp
La alineación de Gallos Blancos de Querétaro
¡La alineación del Azul y Negro! 🐓— Gallos Blancos 🐓 (@Club_Queretaro) September 20, 2025
Regístrate en @calientesports y recibe $1000 de regalo. 📲 https://t.co/J25SBknBGd#Los75DeGallos pic.twitter.com/ZZeWmJh1aT
Estos son los 11 hombres de Jaime Lozano: Pachuca vs Querétaro
🙋🏻♂️ | Este es el #XITuzo con el que hoy disputaremos la J9 ante Gallos Blancos:— Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) September 20, 2025
2️⃣5️⃣ Carlos Moreno
2️⃣ Sergio Barreto
4️⃣ Eduardo Bauermann
3️⃣ Alonso Aceves
1️⃣4️⃣ Carlos Sánchez
5️⃣ Pedro Pedraza
2️⃣6️⃣ Alan Bautista
8️⃣ Víctor Guzmán
2️⃣9️⃣ Robert Kenedy
1️⃣1️⃣ Oussama Idrissi
🔟 Enner… pic.twitter.com/LBHpOPvXyU
Arranca el partido de la Jornada 9 Pachuca vs Gallos Blancos del Querétaro
Rueda el balón en el Estadio Hidalgo en este juego de la Jornada 9 de Liga MX. Gallos busca romper de visita con la mala racha y con el historial en los últimos cinco partidos, en los que Pachuca ha ganado tres juegos y dos han sido empates.
¡Inicia el partido en el Estadio Hidalgo!— Gallos Blancos 🐓 (@Club_Queretaro) September 20, 2025
¡Venga, Querétaro! 🔵⚫️
Presenta: @cd_maderas.#Los75DeGallos pic.twitter.com/Zim6WQsHPp
Listo el esférico para el partido Tuzos vs Gallos de la fecha 9
El Pachuca llega a casa para el juego de la fecha 9 ante Gallos
💼 | Seguros y a tiempo llegamos los Tuzos al Huracán para disputar la J9— Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) September 20, 2025
Por: @terrawindgp #PachucaQuerétaro pic.twitter.com/ilyLuH0DJq
El vestidor de Pachuca, listo para recibir a los equipos
🌪️ | ¡HOY BLANQUIAZUL EN CASA, EN EL HURACÁN!#PachucaQuerétaro pic.twitter.com/53hILASkZ6— Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) September 20, 2025