Partidos de HOY domingo 3 de mayo en la liguilla del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 arrancaron, los Tigres de la UANL derrotaron a las Chivas del Guadalajara en un pletórico 'Volcán', mientras que, la Máquina Celeste de la Cruz Azul sacó ventaja en contra del Atlas en el Estadio Jalisco. Ahora, será turno de la serie que se lleva los reflectores; Club América contra los Pumas de la UNAM y más tarde, el bicampeón del futbol mexicano hace su aparición en la fase final para recibir a los Tuzos del Pachuca.

Este domingo 3 de mayo la acción empieza en punto de las 5:00 pm cuando las Águilas reciban al Club Universidad Nacional en el renovado Estadio Banorte. El cuadro de Coapa no parte como favorito y buscará sacar ventaja en casa ante el superlíder. En el caso del club auriazul, tratará de llevarse un buen resultado de patio ajeno y sabe que cualquier empate en el global le da el pase a las semifinales del presente certamen.

Liguilla por TV Azteca Deportes

Más tarde, para ser específicos a las 7:15 pm, el Estadio Nemesio Diez se vestirá de gala para recibir a sus Diablos Rojos del Toluca en el duelo de ida de los cuartos de final ante los Tuzos del Pachuca. El cuarto contra el quinto de la tabla general en una serie que pinta sumamente pareja. Los dirigidos por Antonio Mohamed van por el triunfo y así, viajar a suelo hidalguense en busca de una nueva semifinal bajo el mandado del 'Turco'.

Cabe destacar que, el compromiso entre choriceros y Tuzos lo podrás disfrutar totalmente GRATIS y EN VIVO por la señal de TV Azteca Deportes a través de Azteca Siete, Azteca Deportes Network, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com.