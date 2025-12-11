Partidos de HOY jueves 11 de diciembre en la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

La Liguilla del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, llega al momento más álgido con la Final de ida con el enfrentamiento de Tigres en contra de Toluca , el cual podrás ver EN VIVO por Azteca Siete desde las 19:50 de este jueves 11 de diciembre.

Los equipos han hecho un enorme torneo, en la Liguilla han dejado en el camino a sus rivales, se enfrentan el 1 del torneo regular ante el segundo mejor, por lo que no puede haber una FINAL más justa y pareja para esta cita en la que además Toluca busca el bicampeonato e igualar lo que han hecho en su momento Pumas, León, Atlas y América recientemente.

Es muy complicado dar un favorito sobre quien será campeón, pues de cada lado tienen hombres de jerarquia, que cambian el rumbo de un juego; en el aspecto colectivo también son unas máquinas y están respaldados por entrenadores que han logrado una buena sinergia con los jugadores. Por el lado de Pizarro, se retiró espontáneamente y tomó el cargo a principios de año y ahora quiere marcar historia como el campeón más joven con sus 35 años.

Del otro lado, hay magia y aura entre el Toluca y Mohamed , que arribó a esta escuadra, imprimió un estilo y fueron campeones y ahora luchan de nuevo por el campeonato.

Otro factor es la afición, y cada una pasional al extremo, hará su labor para alentar e impulsar tanto a Tigres hoy jueves en el Volcán, como la de Toluca en la vuelta en la Bombonera que verdaderamente será una sucursal del infierno.

Antecedentes de Toluca vs Tigres en torneos cortos

Toluca y Tigres tienen 69 enfrentamientos en la historia de los torneos cortos, con 18 victorias para los felinos por 33 del Toluca y aparecen 18 descalabros en los registros.

Toluca, consecuencia de esa ventaja ha marcado 105 goles por 86 de los Diablos. Aunque estos son datos y estadísticas, una vez que ruede el balón, eso ni influirá en la cancha.

¿Dónde y cómo ver el Tigres vs Toluca EN VIVO?

Este partido de Final de ida del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, lo podrás ver EN VIVO desde las 19:50 por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación , con los comentarios y narración del mejor equipo.

¿Quiénes narrarán en TV Azteca la FINAL de ida de Tigres vs Toluca?

El partido de ida de la Final del Apertura 2025, lo narrará Christian Martinoli, acompañado de Luis García y Zague, en tanto que en el terreno de juego Carlos Guerrero Warrior llevará todas las incidencias a nivel de cancha.