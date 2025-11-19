¡Sonríe Tigres! Guido Pizarro es el mejor entrenador y este dato es el que lo confirma
El argentino suma apenas su segundo torneo al frente de la UANL y ya hizo historia, pues incluso superó al maestro: Ricardo Ferretti
Guido Pizarro es el mejor entrenador de Tigres en torneos cortos, pues en 17 jornadas de la fase regular solo perdió un partido, registro que ni siquiera Ricardo Ferretti pudo lograr, pese a que conquistó un sinfín de títulos con el conjunto universitario. Ahora, el argentino buscará ampliar su estadística en la Liguilla, instancia en la que espera rival de entre Tijuana o Juárez FC y que por mientras seguirán preparándose .
Pizarro solo conoció la derrota una sola vez en su segundo torneo al frente de la UANL, el cual se dio en la fecha 5 del Apertura 2025 cuando los suyos cayeron en casa 3-1 ante América . Pese a ese trago amargo, Tigres logró terminar la fase regular con marca de 10 partidos ganados, 6 empatados y solo un descalabro.
Ganados
- Tigres 1-0 Juárez - Jornada 2
- Toluca 3-4 Tigres – Jornada 3
- Tigres 7-0 Puebla- Jornada 4
- Santos 0-1 Tigres – Jornada 7
- Tigres 2-0 Atlas – Jornada 10
- Querétaro 0-2 Tigres – Jornada 11
- Tigres 5-3 Necaxa- Jornada 13
- Pachuca 1-2 Tigres – Jornada 14
- Tigres 2-0 Xolos – Jornada 15
- Tigres 3-1 Atlético de San Luis – Jornada 17
Empates
- Chivas 0-0 Tigres – Jornada 1
- Mazatlán 2-2 Tigres – Jornada 6
- Tigres 0-0 León – Jornada 8
- Pumas 1-1 Tigres – Jornada 9
- Tigres 1-1 Cruz Azul – Jornada 12
- Monterrey 1-1 Tigres – Jornada 16
TE PUEDE INTERESAR:
- No tiene lugar en Cruz Azul, pero Gabriel Milito quiere que sea su 9 en Chivas para el Clausura 2026
- ¡OFICIAL! El campeón del mundo que necesita golear 9-0 para calificar al Mundial 2026
- Jugó un solo tiempo con México y bastó para enamorar a la afición de Uruguay: “Tremendo jugador”
Los números de Guido Pizarro con Tigres
Guido Pizarro es uno de los casos atípicos del futbol, pues fue designado entrenador del club, pese a que aún era jugador. Lo anterior, tras el cese de Veljko Paunovic en marzo de este año. El argentino debutó oficialmente como técnico en la jornada 11 del Clausura 2025 contra Querétaro, partido que ganó por la mínima.
En su primer torneo, Pizarro sumó 4 victorias, 2 empates y solo una derrota, al igual que en este Apertura 2025. El club avanzó hasta semifinales, instancia en la que fue eliminado por Toluca, que a la postre se coronaría campeón.