¡Sonríe Tigres! Guido Pizarro es el mejor entrenador y este dato es el que lo confirma

Guido Pizarro es el mejor entrenador de Tigres en torneos cortos, pues en 17 jornadas de la fase regular solo perdió un partido, registro que ni siquiera Ricardo Ferretti pudo lograr, pese a que conquistó un sinfín de títulos con el conjunto universitario. Ahora, el argentino buscará ampliar su estadística en la Liguilla, instancia en la que espera rival de entre Tijuana o Juárez FC y que por mientras seguirán preparándose .

Pizarro solo conoció la derrota una sola vez en su segundo torneo al frente de la UANL, el cual se dio en la fecha 5 del Apertura 2025 cuando los suyos cayeron en casa 3-1 ante América . Pese a ese trago amargo, Tigres logró terminar la fase regular con marca de 10 partidos ganados, 6 empatados y solo un descalabro.

Ganados



Tigres 1-0 Juárez - Jornada 2 Toluca 3-4 Tigres – Jornada 3 Tigres 7-0 Puebla- Jornada 4 Santos 0-1 Tigres – Jornada 7 Tigres 2-0 Atlas – Jornada 10 Querétaro 0-2 Tigres – Jornada 11 Tigres 5-3 Necaxa- Jornada 13 Pachuca 1-2 Tigres – Jornada 14 Tigres 2-0 Xolos – Jornada 15 Tigres 3-1 Atlético de San Luis – Jornada 17

Empates



Chivas 0-0 Tigres – Jornada 1 Mazatlán 2-2 Tigres – Jornada 6 Tigres 0-0 León – Jornada 8 Pumas 1-1 Tigres – Jornada 9 Tigres 1-1 Cruz Azul – Jornada 12 Monterrey 1-1 Tigres – Jornada 16

Los números de Guido Pizarro con Tigres

Guido Pizarro es uno de los casos atípicos del futbol, pues fue designado entrenador del club, pese a que aún era jugador. Lo anterior, tras el cese de Veljko Paunovic en marzo de este año. El argentino debutó oficialmente como técnico en la jornada 11 del Clausura 2025 contra Querétaro, partido que ganó por la mínima.

En su primer torneo, Pizarro sumó 4 victorias, 2 empates y solo una derrota, al igual que en este Apertura 2025. El club avanzó hasta semifinales, instancia en la que fue eliminado por Toluca, que a la postre se coronaría campeón.