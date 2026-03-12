Partidos de HOY jueves 12 de marzo en los juegos de ida de los Octavos de Final de la Concachampions 2026

Este jueves 12 de marzo del 2026, se disputan dos encuentros más de los juegos de ida de los Octavos de Final de la Concachampions 2026.

Los dos encuentros que se van a disputar son: Cincinnati vs Tigres y Whitecaps vs Seattle Sounders, al concluir los encuentros, se termina la fase de los juegos de ida y los encuentros de vuelta se disputaran en la semana del 17 al 19 de marzo.

🗣️ ¡Hoy hay futbol, hoy vamos juntos, con fuerza, garra y corazón, por el primer paso en la serie! 🔥🫀 ¡Vamos los Tigres de México, carajo! 🐯🇲🇽 pic.twitter.com/9GdbQel9WF — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) March 12, 2026

El primer juego del día; Cincinnati vs Tigres

El Cincinnati vs Tigres, es uno de los juegos que despierta una rivalidad clave entre un equipo de la MLS y de la Liga BBVA MX. El partido se va a disputar en punto de las 18 horas tiempo del centro de México en el Estadio TQL.

Un encuentro clave para los dos equipos que buscan poder tomar ventaja. El conjunto del Cincinnati puede aprovechar para poder llevarse la victoria ante unos Tigres que van a llegar con una carga fisica considerable pues el equipo mexicano realizó el viaje hoy, unas cuantas horas antes de que inicie el encuentro.

Cincinnati llega en el séptimo lugar de la tabla con tres puntos conseguidos luego de obtener una victoria y dos derrotas. Por otra parte, Tigres llega en el sexto lugar con 16 puntos luego de cinco victorias, un empate y cuatro derrotas.

Último juego del día Whitecaps vs Seattle Sounders

El último encuentro del día es el Whitecaps vs Seattle Sounders, partido que arranca en punto de las 20 horas tiempo del centro de México. Un partido destacado que los dos clubes buscarán poder sumar puntos.