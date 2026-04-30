Partidos de HOY jueves 30 de abril en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil

Hoy jueves 30 de abril del 2026, en el día del niño siguen las emociones de la Liga BBVA MX Femenil con los partidos de ida de los Cuartos de Final. Dos duelos de alto calibre programados, camino hacia el título del Clausura 2026 promete no dar tregua desde el primer minuto.

Chivas vs Pachuca: El primer partido del día

En punto de las 19:07 horas tiempo del centro de México, inicia el primer juego del día que es el Chivas vs Pachuca. Se enfrentan el quinto contra el cuarto lugar de la tabla en el Estadio Jalisco para un encuentro que promete muchas emociones y goles.

Para muchos, es la serie más pareja ya que solo hay diferencia de dos puntos entre ambos equipos. Las tuzas tienen un ataque destacado pero Chivas confia en hacer pesar la localia por lo que muchas predicciones ven a Pachuca avanzando por posición.

Será importante para el rebaño poder sacar una ventaja en casa para en la vuelta jugar de de forma distinta ante un Pachuca que siempre busca hacer daño con sus figuras en el ataque y busca hacer goles.

¡Mañana vamos todos juntos al Jalisco por la ventaja! 🫂 🎟️ Nos vemos para da el primer paso por las semis. Boletos al 4x3 👉 https://t.co/CBOuCVxe9i pic.twitter.com/6ispxVzpgw — Chivas Femenil (@ChivasFemenil) April 30, 2026

Toluca vs Tigres: termina con la actividad de los juegos de ida

Por último, el Toluca vs Tigres cierra con la actividad de los juegos de ida de los Cuartos de Final. El tercer contra el sexto lugar de la tabla se enfrentan en el Estadio Nemesio Diez con el objetivo de poder llevarse una ventaja para la vuelta.

¡Nos vemos en casa! 🏟️



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Las grandes favoritas de la llave es Tigres. El equipo universitario busca seguir con su pase en Liguillas para llegar a las Semifinales ante unas diablas que sueñan con seguir avanzando dejando fuera a uno de los equipos candidatos al titulo.

El Toluca vs Tigres se disputa en punto de las 21:00 horas tiempo del centro de México.