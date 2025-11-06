Partidos de HOY jueves 6 de noviembre en la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil

Este jueves 6 de noviembre del 2025, continua la actividad de la Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil con los juegos de ida de los Cuartos de Final, hoy se diputan tres encuentros que parecen ser bastante llamativos los cuales son: Juárez vs Tigres, Rayados de Monterrey vs América y Chivas vs Toluca.

El octavo contra el primer lugar: Juárez vs Tigres Femenil

El primer duelo del día enfrenta a FC Juárez contra Tigres UANL, programado para las 18:30 horas (tiempo del Centro de México) en el Estadio Olímpico Benito Juárez, en Ciudad Juárez.

Para el encuentro, las Bravas de Juárez clasificaron como octavas con 27 puntos, buscan dar la sorpresa ante las Amazonas, quienes terminaron como líderes y con una ofensiva demoledora liderada por jugadoras como Jenni Hermoso y Thembi Kgatlana.

Juárez tendrá que hacer valer la localía y aprovechar conseguir un buen resultado como lo hicieron en el torneo regular, encuentro que fue muy cerrado y terminó empatado 0-0.

Así llegan Rayados de Monterrey y América

El segundo juego del día es el Rayadas de Monterrey vs América en punto de las 19:15 horas tiempo del centro de Mécivo en el Estadio BBVA de Monterrey.

Dos equipos candidatos al titulo que buscan tomar ventaja desde el juego de ida. Monterrey, sextas en la tabla con 32 puntos, ha tenido una campaña irregular pero cuentan con una experiencia importante en liguilla.

Por otra parte, se enfrentarán al América que llega terceras con 38 puntos y como una de las favoritas a poder llevarse el titulo gracias a su equilibrio.

Así llegan Chivas y Toluca para los Cuartos de Final

El último juega del día y cerrando la actividad de los juegos de ida de los Cuartos de final, se enfrentan Chivas vs Toluca en punto de las 21:00 horas tiempo del centro de México en el Estadio Akron de Guadalajara.

Las Chivas, llegan en la quinta posición con 33 puntos, han mostrado un fútbol ofensivo bajo la dirección de Joaquín Moreno.. Toluca, llegan en el cuarto lugar con 35 puntos, llega con una racha positiva al no conocer la derrota en los últimos seis juegos.

En la temporada regular, Toluca ganó 2-1 a Chivas de locales por lo que será clave para el rebaño tomar una ventaja en el juego de ida.

