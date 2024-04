Los partidos de este domingo 14 de abril de la Liga BBVA MX

Continúa la actividad de la jornada 15 del Clausura 2024 de la Liga BBVA MX y este domingo 14 de abril se disputan los últimos tres partidos de la fecha. La jornada ya nos ha regalado a dos equipos con su boleto asegurado a la fase final del torneo y al primer equipo clasificado a la Liguilla.

Los resultados de la jornada han sido: Querétaro 0-2 Mazatlán, Necaxa 2-0 Santos, Puebla vs Cruz Azul 0-1, Pachuca 0-1 Chivas, América 5-1 Toluca, Rayados 3-3 Tigres. Gracias a sus victorias, el conjunto de la Máquina y Necaxa, ya tienen asegurados un lugar en el Play In pero se encuentran compitiendo por un lugar directo a la Liguilla.

Además, con la goleada del América, el equipo de Coapa se convirtió en el primer equipo con su boleto asegurado a los Cuartos de Final pues la derrota de Pachuca hizo que matemáticamente fuera imposible que lo saquen de los primeros seis lugar a pesar de que faltan dos jornadas por disputarse.

VIDEO | Jackie Nava saca la cara por Canelo Álvarez reaccionando a las críticas

Te puede interesar: ¡Gracias al Chicharito! Bayer Leverkusen hace parte al mexicano de su título en Bundesliga

Los partidos de hoy domingo

Son tres juegos los que se van a disputar, dos serán a la misma hora. La actividad empieza a las 18 horas tiempo del centro de México. El primer partido es el de Atlas vs Atlético de San Luis que será en el Estadio Jalisco. Los rojinegros ya no pueden entrar a Play In pero el San Luis tiene una ligera esperanza por lo que necesita ganar.

El segundo encuentro será el Pumas vs León. Partido clave que muchos equipos necesitan que termine empatado para seguir aspirando a tener la posibilidad de clasificar. Si alguno de los dos equipos consigue la victoria. La lucha por los puestos a Play In solo quedaría entre diez equipos y ya tendríamos a siete eliminados.

El último partido del día es entre Juárez vs Tijuana, encuentro en el que Juárez aún se juega una posibilidad y Tijuana buscará sumar puntos para el tema de la tabla porcentual.

Resumen: Puebla 0-1 Cruz Azul | Jornada 15 del Clausura 2024

Te puede interesar: ÚLTIMO MOMENTO: Jugador de la Roma se desploma en pleno partido por posible infarto