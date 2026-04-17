Partidos de HOY viernes 17 de abril del 2026 en la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Hoy viernes 17 de abril del 2026, arranca la actividad de la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX con el tradicional VIERNES BOTANERO. Esta por terminar el torneo, quedan tres fechas por disputarse por lo que los equipos buscan poder sumar la mayor cantidad de puntos en sus partidos.

El partido del Viernes Botanero: Mazatlán vs Querétaro

Las emociones del día comienzan con el clásico Viernes Botanero y el partido de Mazatlán vs Querétaro. Un encuentro clave para ambos equipos que siguen con posibildiades de poder clásificar a la Liguilla del Clausura 2026.

El Mazatlán vs Querétaro se va a disputar en punto de las 19 horas tiempo del centro de México en el Estadio El Encanto. Es el último Viernes Botanero que disputará el equipo del pácifico de local, por lo que se espera que haya un gran ambiente.

CAÑONEROS VS GALLOS 🐙 🆚 🐓



Mazatlán recibe a Querétaro en la apertura de la fecha 15 del Clausura 2026, El Encanto nos regalará otro #ViernesBotanero



📅 Viernes 17 de abril⁣

🕖 6:50 PM⁣⁣

📺 Azteca 7 ⁣⁣y Azteca Deportes Network⁣

💻 https://t.co/OqYzbKTBqI⁣⁣⁣⁣⁣⁣

📱… pic.twitter.com/oYMGNaSThu — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) April 17, 2026

En el caso de los cañoneros, llegan en el lugar 17 de la tabla con 11 puntos conseguidos. Necesitan ganar para poder mantenerse con posibilidades de luchar por un lugar en la Liguilla.

Por otra parte, el equipo de los Gallos se ubican en el lugar 15 de la tabla con 15 puntos al tener tres victorias, seis empates y cinco derrotas en la competición.

Atlético de San Luis vs Pumas: el segundo juego del día

El segundo juego del día es el Atlético de San Luis vs Pumas que se disputa en punto de las 19:05 horas tiempo del centro de México en el Estadio Alfonso Lastras.

Un juego clave para los equipos con contextos diferentes. En el caso del Atlético de San Luis, necesita la victoria para poder meterse a la pelea por un lugar en la Liguilla. Llega en el lugar 14 de la tabla con 15 puntos conseguidos luego de cuatro victorias, tres empates y siete derrotas.

Por otra parte, Pumas esta cerca de asegurar su lugar directo a los Cuartos de Final. Con una victoria, el equipo universitario consigue clasificar a la Liguilla y mantenerse en la pelea por el primer lugar de la tabla.