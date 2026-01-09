Partidos de HOY viernes 9 de enero de la Jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Este viernes 9 de enero del 2026, inicia el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX con la actividad de la Jornada 1 y con tres juegos por disputarse. Una fecha bastante importante para los equipos que buscan iniciar el torneo con el pie derecho, probar sus refuerzos y regalarle una alegria a su afición.

Mazatlán vs FC Bravos de Juárez EN VIVO: Jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

El primer partido del Viernes Botanero: Mazatlán vs Juárez

Las actividades del Clausura 2026 inicia en punto de las 19 horas tiempo del centro de México y el primer encuentro en disputarse es el Mazatlán vs Juárez. El encuentro se jugará en el Estadio El Encanto.

Un partido clave para dos equipos que buscan poder hacer historia en el torneo. En el caso del equipo de la Frontera llega de disputar Cuartos de Final por primera vez, por lo que este torneo buscará conseguir hacer una nueva historia.

Por su parte, Mazatlán sueña con lo mismo e intentará poder arrancar el torneo con una victoria en casa y hacer una buena participación en el Clausura 2026.

El encuentro lo podrás ver TOTALMENTE EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes con la narración y el analisis de: Christian Martinoli, Luis García, Zague y Carlos Salgado.

Duelo en la frontera: Tijuana vs América

El segundo partido del día es en la frontera de México, en punto de las 21:07 horas tiempo del centro de méxico se enfrentan Tijuana vs América en el Estadio Caliente.

Los Xolos con varios refuerzos buscan mejorar su participación del Apertura 2025 luego de quedar eliminados en Cuartos de Final al ser eliminados por Tigres con una emocionante remontada.

Por su parte, el América llega de quedar fuera en Cuartos de Final y busca arrancar el 2026 dejando atras todos los fracasos del 2025.

Doble cartelera: Atlas vs Puebla

De igual forma, en punto de las 21:05 horas tiempo del centro de México, se disputa el encuentro entre Atlas vs Puebla en el Estadio Jalisco.

Dos equipos que no lograron entrar al Play In del Apertura 2025 y que buscan tener una mejor participación para el Clausura 2026.