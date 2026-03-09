Partidos de la jornada 11 del Torneo Clausura 2026 que transmitirá TV Azteca Deportes

Doble partido de Liga MX por la señal de TV Azteca Deportes, el ya tradicional e incomparable Viernes Botanero hará su aparición en la jornada 11 del Torneo Clausura 2026 en dos compromisos imperdibles. El primero de ellos será en el Estadio Cuauhtémoc, la Franja del Puebla medirá fuerzas con los Rayos del Necaxa en un cotejo que es sumamente importante para ambos en sus aspiraciones a la liguilla. Más tarde, el Olímpico Benito Juárez recibirá a sus Bravos para que encaren a unos Rayados de Monterrey, club que viene de perder el Clásico Regio ante los Tigres de la UANL.

Será este viernes 13 de marzo cuando inicie la jornada 11 del Clausura 2026 y que mejor que empezar con la mejor transmisión deportiva; la de TV Azteca Deportes. Dos partidos, cuatro clubes y el sello de Garantía de Viernes Botanero para que ya no busques ningún plan y disfrutar del balompié mexicano.



Puebla vs Necaxa - viernes 13 de marzo - 7:00 pm - Estadio Cuauhtémoc

Bravos de Juárez vs Rayados de Monterrey - 9:00 om - Estadio Olímpico Benito Juárez

¿Cómo llegan los equipos?

Para el primer cotejo, los pupilos de Albert Espigares llegarán en la posición número 10 con 11 unidades, mientras que, los dirigidos por Martin Varini son décimo sextos con nueve puntos cosechados. No es un secreto que este partido es de vital importancia para ambos clubes si quieren meterse a la fase final del futbol mexicano y un triunfo los pondría de lleno en la pelea por el octavo puesto (actualmente Club América es octavo con14 puntos).

Por el otro lado, Bravos de Juárez duodécimo con 10 unidades y La Pandilla es novena con 13 puntos tras 11 fechas disputadas. El club chihuahuense podría hasta superar a los Rayados de Monterrey en la tabla si gana (depende de la diferencia de goles), sin embargo, el conjunto albiazul alcanzaría las 16 unidades en caso de un triunfo y podría escalar hasta sexta posición.

