Partidos de la Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX que transmitirá TV Azteca

El 2026 ha iniciado bastante cargado de actividad en el futbol mexicano, apenas han pasado seis días desde el inicio del torneo y ya estamos cerca de que inicie la jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y aquí te decimos a detalle los juegos que transmitirá TOTALMENTE EN VIVO y GRATIS TV Azteca.

El primer encuentro que no te puedes perder es en el clásico Viernes Botanero. El juego encargado de iniciar con la actividad de la jornada es el Mazatlán vs Rayados de Monterrey el siguiente viernes 16 de enero del 2026 en punto de las 21 horas tiempo del centro de México.

El juego lo podrás ver totalmente EN VIVO Y GRATIS por el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes con la narración y el analisis de Carlos 'Warrior' Guerrero, Luis García, Jesús Joel Fuentes y Mauricio Gutiérrez.

El segundo juego que podrás ver por TV Azteca es la revancha de la final del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, Tigres vs Toluca se ven las caras en la jornada 3 el sábado 17 de enero del 2026 en punto de las 19 horas tiempo del centro de México. Sin duda alguna, el juego más destacado de toda la fecha, que promete muchas emociones con dos equipos que nuevamente buscarán llegar a la final del fubtol mexicano.

La transmisión contará con el analisis y la narración de Christian Martinoli, Luis García, David Medrano y Álvaro López Sordo.

Una fecha clave para los equipos pues tras la jornada 3, la Liga BBVA MX tendrá un parón de una semana de actividades para que la Selección Mexicana pueda disputar dos juegos amistosos de preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026, fuera de las clásicas fechas FIFA.

Los partidos de la Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX