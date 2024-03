Los partidos más llamativos en la fecha FIFA

Durante los próximos once días, se van a disputar varios partidos de la fecha FIFA, por lo que las ligas más importantes del futbol estarán en pausa para que los jugadores que sean convocados con su selecciones puedan asistir a disputar los encuentros.

Los partidos más llamativos de la fecha FIFA

De los partidos más llamativos que hay en la fecha FIFA son todos los que podrá disputar la Selección Mexicana. El primero es el jueves 21 de marzo cuando juegue las semifinales de la Liga de Naciones de CONCACAF en punto de las 20:15 horas tiempo del centro de México, ante Panamá. El segundo juego que tendrá será el domingo, todo dependerá del resultado ante Panamá si es que juegan por el tercer lugar o la gran final.

Por otra parte, hay dos partidos que va a disputar la Selección Mexicana sub 23 contra Argentina. El primer juego será el viernes 22 de marzo del 2024 en el Estadio El Encanto en Mazatlán Sinaloa en punto de las 19 horas(tiempo del centro de México). Y el segundo juego será el lunes 25 de marzo del 2024 en el Estadio Cuauhtémoc en punto de las 20 horas (tiempo del centro de México).

Los cuatro partidos los podrás disfrutar con todo el equipo de Azteca Deportes totalmente EN VIVO y GRATIS. Los cuatro juegos los podrás ver por la App y el sitio web de Azteca Deportes.

Hay varios juegos que llaman la atención. Los cuales son: Estados Unidos vs Jamaica (semifinales liga de naciones de CONCACAF), Portugal vs Suecia (Juego amistoso), España vs Colombia (Juego amistoso), Inglaterra vs Brasil (Juego amistoso), Francia vs Alemania (Juego amistoso), Japón vs Corea del Norte (eliminatorias de Asia), Alemania vs Países Bajos (Juego amistoso) y España vs Brasil (Juego amistoso).

