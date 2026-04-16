¿Se pierde todo el Clausura 2026? Los partidos que se perdería Nicolás Ibáñez tras su lesión

Este jueves 16 de abril del 2026, el conjunto de Cruz Azul confirmó que Nicolás Ibáñez sufrió de una ruptura muscular en el gastrocnemio y sóleo de la pierna derecha, sin tener ninguna afectación en el tendón de Aquiles, uno de los principales temores que tenía gran parte de la afición.

"CF Cruz Azul informa que, una vez que mejoraron las condiciones de inflamación, hoy se aplicaron las pruebas de imagen a nuestro jugador Nicolás Ibáñez. El cuerpo médico institucional pudo confirmar una ruptura muscular en el gastrocnemio y sóleo de la pierna derecha, sin afectación en el tendón de Aquiles.

Su alta médica dependerá de la evolución que presente en las siguientes etapas de su recuperación".

El club destacó que el tiempo de recuperación del delantero dependerá de la evolución que tenga en los siguientes días, pero en este tipo de lesiones se considera por lo menos seis semanas fuera de las canchas.

Los juegos que se perdería Nicolás Ibáñez

Con su lesión Ibáñez se pierde lo que resta del torneo regular del Clausura 2026, el fubolista no tendrá participación para los encuentros de la Jornada 15, 16 y 17, fechas en las que se frentan a Xolos de Tijuana, Querétaro y Necaxa.

De igual forma, el futbolista no estarpía disponible para la Liguilla que inicia el sábado 2 de mayo del 2026. El delantero tendría posibilidades de poder recuperarse para la final de vuelta si es que tiene una evolución destacada y si el equipo sigue avanzando en la competición.