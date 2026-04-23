¡CUATRO JUEGAZOS! Los partidos que transmitirá EN VIVO y GRATIS TV Azteca de la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Se va a disputar la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, última fecha del torneo de la temporada regular y TV Azteca va a transmitir totalmente EN VIVO y GRATIS 4 PARTIDOS.

El último Viernes Botanero del Clausura 2026

Las emociones de la Jornada 17 inician el viernes 24 de abril del 2026 con el partido de Puebla vs Querétaro. Primer partido de la jornada que podrás ver EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca 7 y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes.

El juego inicia en punto de las 21 horas tiempo del centro de México desde el Estadio Cuauhtémoc. Ambos equipos buscan sumar puntos para no quedar en los últimos puestos de la tabla.

Triple cartelera para el Sábado

Para el sábado 25 de abril del 2026, se disputan seis juegos, de los cuales tres podrás verlos por TV Azteca Deportes. El primer encuentro inicia a las 17 horas tiempo del centro de México y es el Tigres vs Mazatlán. El juego será transmitido EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca 7 y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes.

El equipo felino necesita la victoria para poder asegurar su boleto a los Cuartos de Final, por lo que se espera un juego llenó de emociones ante unos Cañoneros que llegan de ganarle a Toluca.

Al terminar el Tigres vs Mazatlán, seguimos con el Toluca vs León. Juego clave para ambos equipos, por un lado los diablos buscan recibir los Cuartos de Final cerrando en casa y pelean por un millon de dólares, y por el otro, León busca llevarse los tres puntos para soñar con la Liguilla.

El Toluca vs León lo podrás ver EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca 7 y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes.

Por último, para cerrar con la actividad del día, al terminar el Toluca vs León, sigue la noche futbolera con el Juárez vs Atlético de San Luis.

Tres juegos llenos de emociones, en el cierre del torneo en una fecha en la que llegan cinco clubes luchando por un lugar a los Cuartos de Final, sigue viva la lucha por el primer lugar de la tabla y Toluca, Chivas y Cruz Azul tienen una pelea aparte por el premio de un millón de dólares al equipo que más puntos haga entre el Apertura 2025 y el Clausura 2026..

