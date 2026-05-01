Entrenador confirma que dejará a su equipo al terminar la Liguilla del Clausura 2026

Hace unas horas, un entrenador confirmó en conferencia de prensa que al finalizar la Liguilla del Clausura 2026, dejará de ser el Director Técnico del club, una decisión que conoce la directiva desde hace tiempo.

Toluca se quedará sin entrenador al finalizar el Clausura 2026

El entrenador que dio esa declaración fue Patrice Lair, el Director Técnico del Toluca Femenil. El francés declaró en conferencia tras el Toluca vs Tigres, juego de ida de los Cuartos de Final, que no se quedará en el equipo finalizando el torneo y es una decisión que la directiva sabe desde hace un tiempo. Le agradeció a los periodistas por su trabajo que realizan pues considera que no son agresivos y que son profesionales. Cerró su declaración diciendo que hará todo lo posible para llegar a la gran final.

“Puedo decir esta noche que no me quedaré en Toluca. El club lo sabe desde hace tiempo. Lamentablemente, no los veré aquí. Quiero agradecerles especialmente a los periodistas, porque no son agresivos; son profesionales de calidad que hacen buen trabajo y disfruté trabajar con ustedes. Haré todo lo posible para clasificar a semifinales y llegar a la final”.

El DT Patrice Lair confesó que no seguirá al frente del Toluca Femenil la próxima temporada "Eso lo sabe el club desde hace tiempo", contó el europeo en la conferencia post partido ante Tigres, en los cuartos de final del torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil #Futbol… pic.twitter.com/Ruvrky9X8o — Espartanas MX (@espartanasmx) May 1, 2026

Así le ha ido a Patrice Lair

El entrenador francés llegó para el Apertura 2025, registra un total de 35 partidos oficiales, con un saldo de 20 victorias, 9 empates y 7 derrotas en su paso por Toluca. Ahora, el equipo busca avanzar a sus primeras semifinales en la Liga MX Femenil.