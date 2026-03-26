América está en plena crisis y él hace público en Instagram su felicidad de trabajar con OTRO equipo

En las últimas horas, el asistente de André Jardine, Paulo Victor Gomes publicó una serie de fotos iniciando su nuevo proceso al mando de la Selección Sub-20 y Sub-23 de Brasil.

En la publicación compartió su felicidad de iniciar esta nueva etapa y en las fotos se le logra ver bastante feliz. Su publicación llega en un momento en el que el América no pasa por una buena racha de resultados ni de estilo de juego pero aseguró que sigue día a día con el equipo de Coapa con el compromiso de siempre.

"Muy feliz de comenzar este nuevo desafío en @brasil como entrenador de los equipos brasileños sub-20 y sub-23 Un ciclo importante de mucho trabajo, desarrollo y construcción.

Hasta el final del semestre competitivo, también seguimos día a día con @clubamerica muy agradecidos y con el mismo compromiso de siempre con nuestros objetivos.

¡Muy motivado por todo lo que nos espera!"

Paulo decidió desactivar los comentarios de su publicación evitándose así comentarios negativos de algún sector de seguidores.

Paulo Victor es entrenador de Brasil y dejará al América al terminar el Clausura 2026

Desde el pasado 4 de marzo del 2026, la Selección Nacional de Brasil informó en sus redes sociales que Paulo Victor sería el nuevo entrenador de la Selección Sub-20 y de la Selección Preolímpica. Además, revelaron que dejará al equipo del América hasta terminar el Clausura 2026.

"El entrenador Paulo Victor es el nuevo entrenador de la Selección Brasileña Masculina Sub-20 y de la Selección Preolímpica Brasileña. Tras haber dirigido previamente a las selecciones brasileñas Sub-15 y Sub-17, el jugador de 38 años regresa a la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) para liderar a Brasil en los próximos ciclos del Campeonato Sudamericano, el Mundial Sub-20 y los Juegos Olímpicos".

"Paulo Victor dirigirá a la Selección Brasileña Sub-20 durante el parón internacional de la FIFA de marzo, pero permanecerá en el club mexicano hasta el final de la temporada 25/26 en mayo".