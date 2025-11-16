Rafael Divino Espinoza vs Arnold Khegai: VER EN VIVO y GRATIS el resultado de la pelea por el título peso pluma de la OMB
El peleador mexicano Rafael Divino Espinoza se enfrenta ante el ucraniano Arnold Khegai, a quien busca derrotar para seguir su andar victorioso en su trayectoria.
Rafael Divino Espinoza está listo para entrar al ring y pelear en cuanto suene la campana, para medirse en una guerra ante el ucraniano Arnold Khegai quien quiere ser el verdugo del mexicano y dejarlo sin su correa, fórmula que en conjunto pronostica un gran combate en la división de los pesos plumas.
Divino Espinoza se ha alistado para dar la mejor presentación en el encordado y lograr su cuarta defensa exitosa de la corra de los plumas en la versión de la OMB, pero para logrardo deberá despachar a un Khegai que goza de fortaleza y un corazón que quiere alcanzar su primer título del mundo a sus 33 años de edad.
Divino y Khegai pelearán en la Arena Potosí, un escenario de primer nivel en México y la pelea la podrás ver EN VIVO a través de Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación desde las 11:00 pm.
Divino Espinoza ha realizado tres defensas exitosas de su campeonato de peso pluma de la OMB, tras haber derrotado en el mes de diciembre del 2023, a Robeysi Ramírez precisamente por la correa pluma.
Khegai, clasificado número 29 en el mundo tiene su máxima chance y no la dejará pasar.
Round 11: Khegai ya no sale al round 11
Arnold Khegai totalmente superado, abajo en las tarjetas, pero sobre todo con un ojo izquiero muy lastimado, no siguió en el pleito ante la detención del réferi en San Luis Potosí, con lo que se consolidó la cuarta defensa exitosa de Divino Espinoza.
Round 10: Khegai sigue mostrando que es un guerrero
Bajó Espinoza la presión, pero sin dar oportunidad a Khegai que notablemente lastimado no dejó que tiraran la toalla en el ring en este pleito titular.
Round 9: Divino Espinoza alarga el pleito
Cuando parecía que iba a noquear, Divino Espinoza alargó el pleito y con ello el nocaut, pero Khegai es una fiera y resiste todos los golpes sin caer y sin bajar el ritmo. El problema es que no encuentra al mexicano
Round 8: Khegai es dominado a merced de Espinoza
Divino Espinoza sigue dominando y en la mesa de comentarios, Julio César Chávez exige que se detenga la pelea, por el dominio de Espinoza, pero sobre todo por lo hinchado de su ojo izquierdo del ucraniano.
Round 7: Médicos revisan a Khegai y le dan permiso de seguir peleando
Khegai tiene el ojo muy hinchado pero sigue en el ring, aguantando como un roble todos los ataques de Divino Espinoza.
Round 6: Khegai sangra ahora de la ceja izquierda
Una nueva serie de golpes tienen a Khegai sangrando ahora de la ceja izquierda, por lo que será seguido por los médicos, al estar también sangrando de la boca y nariz.
Espinoza tiene la gran chance de noquear y aumentar su marca de 23 nocaurs hasta ahora.
Round 5: Khegai ya sangra de la nariz y la boca
Ante la constante de castigos, Khegai ya sangra de la nariz y comienza a ser un problema en el pleito por el dolor y el problema para respirar, pero el azteca no se tienta y sigue castigando.
Round 4: Divino Espinoza, encaminado a su cuarta defensa
Rafael Divino Espinoza está arriba en las tarjetas, pero aún falta camino para lograr una defensa exitosa
Round 3, Espinoza haciendo su labor pero se espera más de Khegai
Khegai cumple con el pronóstico de resistencia y siendo persistente, pero deja aún sus mejores golpes guardados ante la protección de Divno Espinoza.
Round 2, Espinoza ya comienza a hacer su labor
Khegai, desconcertado con el escenario, altura y alcance de Espinoza, no logra lanzar golpes en relación al azteca que se vio mejor.
Round 1: Episodio de estudio en San Luis, entre Espinoza y Khegai
En el primer episodio, Espinoza y Khegai se estudiaron y aunque el campeón encontró con algunos golpes al ucraniano, no logró afectarlo en el ring
El vendaje de Divino Espinoza
Rafael Divino Espinoza, con el vendaje previo a su pelea ante Khegai