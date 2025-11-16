Rafael Divino Espinoza vs Arnold Khegai: VER EN VIVO y GRATIS el resultado de la pelea por el título peso pluma de la OMB

Rafael Divino Espinoza está listo para entrar al ring y pelear en cuanto suene la campana, para medirse en una guerra ante el ucraniano Arnold Khegai quien quiere ser el verdugo del mexicano y dejarlo sin su correa, fórmula que en conjunto pronostica un gran combate en la división de los pesos plumas.

Divino Espinoza se ha alistado para dar la mejor presentación en el encordado y lograr su cuarta defensa exitosa de la corra de los plumas en la versión de la OMB, pero para logrardo deberá despachar a un Khegai que goza de fortaleza y un corazón que quiere alcanzar su primer título del mundo a sus 33 años de edad.

Divino y Khegai pelearán en la Arena Potosí, un escenario de primer nivel en México y la pelea la podrás ver EN VIVO a través de Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación desde las 11:00 pm.

Divino Espinoza ha realizado tres defensas exitosas de su campeonato de peso pluma de la OMB, tras haber derrotado en el mes de diciembre del 2023, a Robeysi Ramírez precisamente por la correa pluma.

Khegai, clasificado número 29 en el mundo tiene su máxima chance y no la dejará pasar.