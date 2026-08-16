Pericos de Puebla eliminan a Piratas de Campeche; los emplumados van a la Serie de Zona

Los Pericos de Puebla sacaron su boleto a la Serie de Zona, luego de haber eliminado en cinco juegos a los Piratas de Campeche. En el Juego 5, los emplumados explotaron a la ofensiva para vencer por 10-4 con una gran salida de Antonio Santos de cinco entradas.

Pericos de Puebla han avanzado en la postermporada, en una serie de Primer Playoff que tuvo dos días de suspensión a causa de la lluvia, pero que este sabado 15 de agosto en el Estadio Hermanos Serdán de Puebla, firmaron su pase.

Los Piratas de Campeche, que tuvieron una mejor temporada regular que los Pericos, prácticamente no tuvieron capacidad de reacción en estos cinco juegos y se retiran derrotados, pero con un crecimiento constante ya con dos dos años consecutivos acudiendo a postemporada.

Las figuras de Pericos, fueron Herlis Rodríguez quien se fue de 5-4, con una carrera anotada, dos impulsadas y dos robos de base.

Samar Leyva por su parte, se fue de 4-2, con tres anotadas y una remolcada, gracias a su solitario jonrón.

En la loma, Antonio Santos trabajó cinco episodios en los que permitió dos imparables, otorgo un pasaporte y ponchó a cuatro rivales.

Por Piratas, desfilaron nueve lanzadores que no lograron frenar a Pericos. A la ofensiva Stevenson se fue se 4-3 con dos anotadas y una remolcada.

Diablos blanquean a Guerreros y alargan la serie

Diablos que llegaban con la obligación de ganar, lograron despachar con una máquina a la ofensiva a Guerreros, venciendo por pizarra de 11-0.

Singleton se fue 5-3, con una anotada y dos impulsadas. Flores de 3-2 con dos anotadas y una impulsada.

Barreto de 5-2, con dos anotadas y una empujada al plato.

Bauer lanzó cuatro rollos de dos hits, con una base por bola y cuatro ponches.