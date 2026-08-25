¡PERICOS Y DIABLOS SE DIERON CON TODO! Resumen de un Juego 5 de locura

¡OTRO JUEGO DE LOCURA ENTRE PERICOS Y DIABLOS! Revive el resumen, las carreras, los mejores batazos y todos los highlights del Juego 5 de la Serie de Zona de los Playoffs LMB 2026.

Los Diablos Rojos del México llegaron al Juego 5 obligados a ganar para mantenerse con vida, mientras que Pericos de Puebla buscaba cerrar la serie frente a su afición.

