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Fútbol

¿RIDÍCULO? Su plantilla vale menos de la mitad y terminó dejando fuera al América de Concachampions

El conjunto del América terminó quedando eliminado de la Concachampions 2026 ante un equipo en el que su plantilla vale menos de la mitad

América Concachampions 2026

Escrito por: Iván Vilchis

El pasado martes 14 de abril del 2026, el conjunto del América terminó siendo eliminado de la Concachampions 2026 al perder en los Cuartos de Final.

El equipo dirigido por André Jardine quedó fuera al enfrentarse a un club que tiene un valor en la plantilla menor a la mitad comparado con el América.

El club que terminó dejando fuera al equipo de Coapa fue Nashville, el equipo de la MLS logró imponerse 0-1 en su partido de vuelta en el Estadio Banorte para avanzar a las Semifinales con gran categoria.

El valor de Nashville

El conjunto del Nashville SC es un equipo de los Estados Unidos con sede en la ciudad de Nashville, Tennessee. Fue fundado en 2017 y para 2020, se unió a la Conferencia Este de la Major League Soccer.

A pesar de tener poco tiempo desde su creación, segun transfermark, tiene un valor de 41.38 millones de euros. Un precio que no se acerca al valor del América que actualmente tiene un valor de 98.95 millones de euros.

La victoria de Nashville tiene una relevancia destacada pues les aseguró un lugar en las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf por primera vez en la historia del club y sobre todo, fue la primera vez que un equipo de la MLS logró ganar en el estadio, en una competición deportiva.

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Club América Nashville (Pertenece a MLS)

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