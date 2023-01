¿Podrían dormir juntos Georgina y Cristiano en Arabia Saudita sin estar casados?

Cristiano Ronaldo se acaba de convertir en el futbolista mejor pagado del mundo con su reciente llegada al Al-Nassr de Arabia Saudita. Su presentación ante la afición fue todo un éxito, miles de seguidores fueron al inmueble a recibir al bicho, quien en compañía con su familia saludó a su nueva gente y agradeció la calurosa bienvenida.

Sin embargo las leyes en Arabia Saudita son diferentes a las de Inglaterra país donde vivían cuando CR7 jugaba con el Manchester United. Y es que en este país se prohíbe que una pareja conviva bajo el mismo techo sino están casados, Cristiano y Georgina Rodríguez en 6 años de relación jamás han contraído matrimonio.

Te puede interesar: Se retrasa el debut de Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr

¿A dónde se va de vacaciones Cristiano Ronaldo? | ShowBiz Botanero

Las leyes en Arabia Saudita

Sin embargo abogados saudíes han declarado que “Aunque las leyes del reino todavía prohíben la convivencia sin un contrato de matrimonio, las autoridades han comenzado recientemente a hacer la vista gorda y ya no persiguen a nadie, aunque estas leyes sí se utilizan cuando hay un problema o un delito”.

Rumores dicen que el amor entre Geo y CR7 está llegando a su fin, tras la Copa del Mundo de Qatar 2022.

En España se dice que la relación entre Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo no va del todo bien, inclusive hacen insinuaciones de que la pareja solo se mantiene unida por estrategia publicitaria.

Georgina no llegó desde que arrancó la Copa del Mundo en Qatar 2022, alcanzó al delantero portugués días más tarde y se perdió las primeras dos jornadas, dicen que Cris no se sintió bien apoyado por su pareja y este podría ser uno de los motivos principales. También los mensajes de ataque que mandó Geo al entrenador de la selección lusitana Fernando Santos no fueron del agrado del ‘comandante’.

Te puede interesar: Advierten a Cristiano Ronaldo sobre su técnico en el Al-Nassr