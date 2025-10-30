¡Atención! Por culpa de este equipo de la Liga MX, la final del Apertura 2025 podría jugarse en Navidad

En la antesala de la Liguilla del Apertura 2025, seis equipos se mantienen como firmes candidatos al título, con solo tres puntos de diferencia entre el primero y el quinto lugar. Sin embargo, uno de ellos podría alterar los planes de la Liga MX si logra llegar a la final.

La Máquina Cementera de la Cruz Azul, actualmente empatada en la tercera posición de la tabla general con los Tigres de la UANL con 32 puntos, se ganó su invitación a la Copa Intercontinental, tras ganar la Copa de Campeones de la CONCACAF 2025. Torneo que se llevará a cabo del 13 al 17 de diciembre de 2025.

Los de La Noria debutarán en dicho certamen ante el ganador de la CONMEBOL Libertadores, que actualmente se encuentra en la fase de semifinales. Y eventualmente, contra el actual campeón de Champions, el PSG.

Posible final navideña

De acuerdo con información de David Medrano, las fechas tentativas para la final del Apertura 2025 serían el 11 y 14 de diciembre, como marca el calendario oficial. Sin embargo, en esos días Cruz Azul estaría disputando la Copa Intercontinental, por lo que el duelo por el título nacional tendría que aplazarse al 25 y 28 de diciembre.

La final de la Liga Mx se podriá jugar en plena navidad. pic.twitter.com/EDtAPCIKD4 — david medrano felix (@medranoazteca) October 30, 2025

A dos jornadas de concluir la fase regular, Cruz Azul visita a Puebla en busca de sumar puntos y pelear por el liderato del torneo.

El partido podrá disfrutarse a través de la señal de Canal 7 y Azteca Deportes .