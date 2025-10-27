OFICIAL: TV Azteca transmitirá a Cruz Azul en la Jornada 16 del Apertura 2025

La Jornada 16 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX trae grandes emociones. El Viernes Botanero comienza con el partido de Necaxa vs Santos en punto de las 19:00 horas y posteriormente, Cruz Azul llega a la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes.

Dirigidos por Nicolás Larcamón, el cuadro de La Noria visita al Club Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, encuentro que vas a poder disfrutar a las 21:05 horas con la narración de Christian Martinoli acompañado de los comentarios de Luis García, David Medrano y Omar Villarreal.

La escuadra de ‘La Maquina’ encara el compromiso luego de haber vencido a Monterey en la Fecha 14 y ya tienen asegurado el boleto directo a la instancia de cuartos de final. Mientras que ‘La Franja’ llega de empatar ante los Bravos de Juárez y ya no tienen posibilidades de acceder a la Fase Final del certamen.

A lo largo de la presente campaña, Cruz Azul tiene un registro de siete partidos en calidad de visitante de los cuales, tienen marca de tres victorias, tres empates y una derrota. El Puebla comandado por Hernán Cristante no la ha pasado bien ante su gente, ya que tienen dos triunfos, un duelo igualado y cuatro partidos perdidos, por lo que el juego ante el conjunto Celeste será un juego complicado ya que los visitantes aspiran a culminar la Fase Regular del Apertura 2025 como líderes y para ello, deben ganar sus siguientes compromisos y esperar a que Toluca y Tigres no sumen.

Historial de Puebla vs Cruz Azul

En el historial, la última ocasión en la que Puebla y Cruz Azul jugaron en el Estadio Cuauhtémoc, el conjunto de La Noria se hizo de los tres puntos por marcador de 2-1. ‘La Franja’ no logra vencer a ‘La Maquina’ en casa desde el Torneo Clausura 2017.

