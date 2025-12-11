¡Por culpa de Luis Suárez! La FIFA ya determinó qué pasará con las estrellas de Uruguay

Vaya problema se generó alrededor de las declaraciones de una leyenda uruguaya como Luis Suárez. En un inicio, la gente de dicho país dio el grito en el cielo y hasta un tipo de disculpa compartió El Pistolero en sus redes sociales. Sin embargo, el ruido llegó a la FIFA y ya hay una determinación. Ante eso, Uruguay está ardiendo porque las estrellas de su playera del equipo nacional sufrirán una reducción.

¿Por qué se hizo un escándalo respecto a las cuatro estrellas en el escudo de Uruguay?

El poder de las redes sociales hoy no permite que este tipo de situaciones pasen desapercibidas. Lo que inició como una declaración inocente de parte de Luis Suárez, terminó en un debate y cancelación nacional, que provocaron que la leyenda charrúa explicara en el espacio digital que no tenía la intención de insultar a nadie.

Pero el ruido no se quedó ahí y por lo tanto la FIFA tuvo que intervenir. Ante eso, con una estipulación por parte del máximo rector del deporte a nivel mundial, Uruguay solamente llevará dos estrellas en el escudo de su selección de futbol.

Y es que históricamente los uruguayos habían portado con orgullo sus trofeos internacionales en el escudo. Regularmente las selecciones bordan una estrella por cada campeonato mundial, sin embargo los de la celeste agregaron dos que no son mundiales. Allí, agregaron sus medallas de oro obtenidas en los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928.

¿Por qué Uruguay agregó las medallas olímpicas como títulos mundiales?

Aunque hoy hay regulaciones totales en el desempeño del futbol olímpico varonil, en aquellos años no existían campeonatos mundiales. Por ello, los uruguayos celebran esos trofeos como Copas del Mundo, pues eran torneos enfrentándose entre los mejores y organizado por la FIFA. Sin embargo, la actualidad de dicha división entre futbol olímpico y un torneo como el Mundial, no permite pensar en que otros seleccionados agregarían las estrellas olímpicas.

Pero parece que ya se emitió la determinación final y el conjunto celeste tendrá que llegar - por ejemplo - al torneo del 2026 con sus dos estrellas. Estas hacen alusión a sus títulos obtenidos en 1930 y 1950.