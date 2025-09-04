¡ÚLTIMA HORA! Luis Suárez rompe el silencio tras agredir a un auxiliar en la Final de la Leagues Cup 2025

Luego de varios días tras la derrota del Inter de Miami en la Final de la Leagues Cup 2025, partido en el que ‘Las Garzas’ cayeron frente a Seattle Sounders, Luis Suárez rompió el silencio luego de la agresión ante el cuerpo técnico del equipo campeón.

El comunicado de Luis Suárez

Tras el silbatazo final en la cancha del Lumen Field, Luis Suárez le escupió a un auxiliar del conjunto de Washington y de momento, la Major League Soccer no ha emitido ningún comunicado sobre el castigo para el atacante de Uruguay.

“Lo primero, quiero felicitar a Seattle Sounders por el triunfo en la Leagues Cup. Pero, sobre todo, quiero pedir disculpas por mi comportamiento al finalizar el partido.

“Fue un momento de mucha tensión y frustración, donde apenas terminó el partido pasaron cosas que no tendrían que haber pasado, pero eso no justifica la reacción que tuve. Me equivoqué y lo lamento sinceramente. No es la imagen que quiero dar ni frente a mi familia, que sufre por mis errores, ni frente a mi club, que tampoco merece verse afectado por algo así. Me siento mal por lo ocurrido y no quería dejar pasar la oportunidad de reconocerlo y pedir perdón a todos los que se sintieron mal por lo que hice.

“Sabemos que todavía queda mucha temporada por delante y vamos a trabajar juntos para poder conseguir los éxitos que este club y toda su hinchada se merecen. Un abrazo a todos”, se lee en las historias de Instagram del delantero del Inter de Miami.

Desde su llegada al equipo dirigido por Javier Mascherano, Luis Suárez tiene registro de 77 partidos jugados con marca de 38 goles y 28 asistencias.

