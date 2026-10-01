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¡Bajas en Cruz Azul! Las ausencias que tendrá el equipo en plena fecha FIFA para sus juegos amistosos

Cruz Azul va a tener tres bajas importantes para disputar sus partidos amistosos que tendrá durante la fecha FIFA

Cruz Azul
Cruz Azul tiene al mejor jugador de la Liga BBVA MX|Crédito: @CruzAzul / X

Escrito por: Iván Vilchis

Cruz Azul se mantendrá activo con partidos amistosos durante la fecha FIFA de octubre pero Joel Huiqui tendrá tres bajas clave, dos de ellas son por lesión.

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En exclusiva para TV Azteca Deportes, fuentes de Cruz Azul, confirmaron que Rodolfo Rotondi, Amaury García y Christian Ebere no hicieron el viaje con el equipo para los juegos amistosos de la semana.

En el caso de Rotondi y Amaury, se quedan para poder recuperarse de su lesión y poder estar en buen ritmo para el regreso del Apertura 2026. Por otra parte, en el caso de Christian Ebere, no pudo realizar el viaje por el tema migratorio en Estados Unidos con gente de Nigeria.

De igual forma, no podrán contar con Kevin Mier, Jeremy Márquez y Erik Lira que se encuentran convocados con sus respectivas selecciones.

Los partidos amistosos que tendrá Cruz Azul

Durante la Fecha FIFA, varios clubes aprovecharán estos días para jugar amistosos en Estados Unidos. Una forma de mantener a los jugadores en ritmo, acercar al equipo a la afición que se encuentra fuera del país y una buena oportunidad de poder monetizar.

Cruz Azul será uno de los equipos que más juegos dispute fuera del país. Los encuentros que van a disputar son: América vs Cruz Azul y LA Galaxy vs Cruz Azul.

  • Jueves 1 de octubre: América vs Cruz Azul — Snapdragon Stadium (San Diego).
  • Domingo 4 de octubre: LA Galaxy vs Cruz Azul — Dignity Health Sports Park (Carson).

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