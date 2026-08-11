¿Por qué Chivas hizo que sus campeones Sub-20 reportaran de inmediato?

Para algunos clubes la última fecha de la Leagues Cup es un simple paso más para cerrar el torneo con dignidad. En ese caso se encuentran las Chivas, que para su duelo ante Seattle Sounders realmente no se juegan nada. Ante eso, muchos siguen con la pregunta del por qué llamó de inmediato a los campeones Sub-20. ¿Qué quiere Milito de sus juveniles?

¡México se queda con la plata! Venezuela conquista el oro en futbol varonil

¿Por qué Chivas llamó inmediatamente a sus campeones Sub-20?

Tras finalizar el clasificatorio de Concacaf al Mundial de 2027 y torneo que también dio boletaje a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, parecía que el Guadalajara le daría estos días de descanso a sus campeones que tienen participación constante con el primer equipo. Sin embargo, la decisión fue llamarlos de inmediato para que reporten a las actividades de la Leagues Cup.

Dicha postura de parte del cuerpo técnico se percibe bastante incomprensible para muchos, pues el equipo está eliminado, hizo que viajaran para posteriormente volver a moverse pero ahora hacia Torreón. Allí es donde algunos cuestionan el modo de llevar el caso de sus muchachos, sobre todo pensando que Santiago Sandoval tiene una lesión en la mano.

Sin embargo, es probable que Gabriel Milito los quiera metidos de inmediato, pensando que los puede necesitar a la brevedad. Los 3 estuvieron en trabajo de pretemporada, aunque Camberos también tuvo una gira con selección mexicana, por lo que el estratega no puede esperar más para que de una vez por todas se integren de lleno al ritmo del resto del plantel.

#CanteraRojiblanca #Sub20 #SelecciónMexicana #RebañoSagrado ♬ sonido original - Historia Chivas @historiachivas 🔴⚪ ¡LA MEJOR CANTERA DE MÉXICO, SIN DUDA! 🐐🇲🇽 Lo que vivimos hoy con México Sub-20 vuelve a poner sobre la mesa el enorme trabajo que se hace en Chivas. 🏆 México campeón del Premundial. 🥇 Hugo Camberos, Balón de Oro y Bota de Oro. 🧤 Navarrete, Guante de Oro. 🤝 Carlos Hernández, Fair Play. Tres premios individuales y todos para jugadores rojiblancos. 😮‍💨🔥 La cantera del Rebaño sigue produciendo talento que no solo llega a las selecciones, también marca diferencia y gana títulos. ¿La mejor cantera de México? Cada vez hay menos argumentos para discutirlo. ❤️🤍🐐 #Chivas

¿Los 3 campeones de Chivas que reportaron jugarán este semestre con el primer equipo?

Los primeros dos casos que sí están contemplados de lleno con el primer equipo son Santi Sandoval y Hugo Camberos. Sandoval fue figura la liguilla pasada al meter al equipo a las semifinales en la serie vs Tigres. Mientras que Hugo espera su consolidación y mayor participación con el equipo, pues el esquema de Milito no le ha dado cabida.

Mientras que Samir Inda tiene el problema de que los mediocampistas en Chivas son muchos y de alta calidad. Por ello parece que su semestre será jugando para el Tapatío, aunque los planes del cuerpo técnico podrían cambiar al ver su gran Premundial.