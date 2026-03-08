La Copa Mundial de la FIFA será distinta de las demás por esta poderosa razón

En medio del proceso rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, muchos esperan que este cambio - que se percibe pequeño - pueda causar una revolución total en lo que se presentará en la fase de grupos. Y es que el criterio de desempate para clasificarse a la ronda de los mejores 32 no será la diferencia de goles… sino los duelos directos entre selecciones. Esta es toda la información.

¡ATAJADÓN de Rangel! Evita el primero de Islandia | México vs Islandia | Amistoso Internacional

¿Por qué se autorizó esto para la Copa Mundial de la FIFA?

Aunque esta no es una noticia reciente, cada detalle del torneo veraniego toma total relevancia. Y vale la pena recordar que se estableció que el primer criterio de desempate en la fase de grupos será lo que ocurra en el duelo directo entre las selecciones. Esto es un cambio que rompe la dinámica que existía desde Sudáfrica 2010.

Es decir, la última vez que ocurrió esto fue en Alemania 2006, que es recordado por ser un torneo lleno de espectáculo, incluida una final de alarido. Este detalle es para los primeros dos que consigan su boleto a los 16vos de final; sin embargo, los mejores ocho terceros lugares si tendrán que conseguir mejor goleo que sus rivales (en caso de empatar en puntos) para clasificarse.

Si los seleccionados buscan clasificarse a la ronda de los mejores 32 y también están empatados en unidades, el siguiente criterio será la diferencia de goles, en un tercer rubro los goles totales y en un caso dado… el famoso fair play (tarjetas amarillas y rojas).

¿Por qué esta situación puede ser buena para la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Muchos argumentan que el extender la invitación a más selecciones disminuirá considerablemente el nivel del torneo, sobre todo en la primera fase. Por ello, se percibe que esta regla obliga a los equipos a pelear hasta lo último por cada partido, pues se asegura la siguiente fase ganando… no hay otro camino. Aunque otros argumentan que no existe diferencia alguna, por lo que el nivel podría no ser el ideal según lo acostumbrado en las últimas ediciones.