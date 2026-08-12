Así fue la vez que le robaron una Concachampions a las Chivas

Corría el año de 1962 cuando la Concacaf inició con su historia de torneos de confederación, espacio donde Chivas apareció para conseguir ese primer título. Y cuando parecía que todo se repetiría para 1963, llegó una de las primeras grandes historias que son difíciles de explicar. El Guadalajara perdió esa final sin siquiera jugar su encuentro contra un club del Caribe. Conoce la historia completa.

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¿Por qué Concacaf le quitó esa segunda Concachampions a Chivas?

El Club Deportivo Guadalajara vivía la época de su legendario Campeonísimo y tras ganar el primer torneo en la historia de la que se conocería como Concachampions, clasificó directamente a la Segunda Ronda de la edición 1963. Allí compartió créditos con el Oro, como los representantes mexicanos. Con esto, las Chivas se colocarían como el mejor equipo de la zona en años llenos de gloria nacional.

Su primera eliminatoria se llevó a cabo sin problemas. Derrotaron al New York Hungaria (2-0 global), club que eliminó al Oro en la Primera Ronda. Y ya en semifinales fueron contundentes al vencer 3-0 en el marcador global al Saprissa. Con eso, enfrentarían al Racing Haïtien de Haití, el cual no disputó la final en la fecha prevista entre el 8 y 10 de septiembre de 1963.

Las fechas se recalendarizaron en varias ocasiones pero ante la imposibilidad de los haitianos para conseguir el viaje de sus futbolistas, se declaró campeón al equipo mexicano. Esta situación no se tomó bien entre organismos internacionales y la Concacaf anuló esa primera decisión. Sin embargo, posteriormente declaró monarca al club de Haití… pues ahora Chivas no pudo concretar la final (partido de ida y vuelta) por una gira que tendría por Europa.

¿Cuántos títulos de Concacaf tienen las Chivas?

Dicha decisión por supuesto quedó como una de las más polémicas a lo largo de la historia de este torneo, pero Chivas no pudo hacer nada y perdió la oportunidad de ser bicampeón del torneo. En ese sentido, solamente cuentan con dos títulos: el ya mencionado de 1963 y el último conseguido en la edición 2018. Además, llegaron a la final en dos oportunidades, perdiendo la de 1963 sin jugarla y la de 2007 ante Pachuca.