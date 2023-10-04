¿Por qué empiezan con ‘Al’ los equipos de la Liga Saudí?

La Liga Saudí es una de las ligas que más atención ha recibido en los últimos años, y es que desde que fue el Mundial de Qatar 2022, varias de las estrellas del fútbol mundial han decidido seguir con la idea de hacer a la liga Saudí una de las mejores.

Figuras como Cristiano Ronaldo, Neymar Jr., Benzema, Mané, Roberto Firmino, Mahrez han llegado al fútbol árabe, pero una de las preguntas más frecuentes es, ¿Por qué los quipos usan el 'Al' al principio de su nombre?

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¿Qué significa el 'Al?

Con un proyecto ambicioso de posicionamiento y con la idea de potenciar el fútbol en todos los niveles en los países árabes, estos clubes han tomado la delantera contra países como China e India en posicionarse a nivel internacional.

Pero realmente no es un nombre, sino el articulo determinado que precede al podo o a una característica diferenciada, 'Al' también romanizado como 'el'.

El artículo al o, en su caso, el-, es el mismo cualquiera que sea el género o número del español, por lo que pueden traducirse por los artículos determinantes: "el", "la", "los", "las".

También es muy común escuchar o leer la palabra 'Ben', que tiene sus inicios era el judaísmo y se utiliza para hacer énfasis en el origen de la persona. 'Ben' significa literalmente 'hijo de', pero este se ve más en nombre de personas.

Varios de los equipos de la Liga Saudí empiezan con 'Al' y aquí te decimos lo que significa cada uno.

Al-Ittihad: La Unión

Al-Hilal: La Luna Creciente

Al-Nassr: La Victoria

Al-Shabab: La Juventud

Al-Ahli: El Nacional

Los saudíes no paran de crecer y en menos de un año cuentan con una liga de la que habla el mundo entero y que está poblada de estrellas.

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