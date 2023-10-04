Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol

¿Por qué empiezan con ‘Al’ los equipos de la Liga Saudí?

Todos o al menos la mayoría de los equipos que están en la Liga Saudí llevan la palabra ‘Al’, pero, ¿Sabes porqué se le pone esa palabra al principio?

Cristiano Ronaldo en su presentación con el Al Nassr en la Liga Saudí
|Getty Images

Escrito por: Luis Salazar

La Liga Saudí es una de las ligas que más atención ha recibido en los últimos años, y es que desde que fue el Mundial de Qatar 2022, varias de las estrellas del fútbol mundial han decidido seguir con la idea de hacer a la liga Saudí una de las mejores.

Figuras como Cristiano Ronaldo, Neymar Jr., Benzema, Mané, Roberto Firmino, Mahrez han llegado al fútbol árabe, pero una de las preguntas más frecuentes es, ¿Por qué los quipos usan el 'Al' al principio de su nombre?

También te puede interesar: Las sedes para las Eurocopas 2028 y 2032 ya tienen nombre

¿Qué significa el 'Al?

Con un proyecto ambicioso de posicionamiento y con la idea de potenciar el fútbol en todos los niveles en los países árabes, estos clubes han tomado la delantera contra países como China e India en posicionarse a nivel internacional.

Pero realmente no es un nombre, sino el articulo determinado que precede al podo o a una característica diferenciada, 'Al' también romanizado como 'el'.

El artículo al o, en su caso, el-, es el mismo cualquiera que sea el género o número del español, por lo que pueden traducirse por los artículos determinantes: "el", "la", "los", "las".

También es muy común escuchar o leer la palabra 'Ben', que tiene sus inicios era el judaísmo y se utiliza para hacer énfasis en el origen de la persona. 'Ben' significa literalmente 'hijo de', pero este se ve más en nombre de personas.

Varios de los equipos de la Liga Saudí empiezan con 'Al' y aquí te decimos lo que significa cada uno.

Al-Ittihad: La Unión
Al-Hilal: La Luna Creciente
Al-Nassr: La Victoria
Al-Shabab: La Juventud
Al-Ahli: El Nacional

Los saudíes no paran de crecer y en menos de un año cuentan con una liga de la que habla el mundo entero y que está poblada de estrellas.

También te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Se anuncian las sedes para el Mundial 2030

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
TOROS VS OLMECAS FECHA VIERNES.jpg

Home Run Azteca| Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

7:20 p. m.
ATLANTE VS PACHUCA LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Atlante vs Pachuca Live Previo

7:50 p. m.
ATLANTE VS PACHUCA FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Atlante vs Pachuca EN VIVO

8:45 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
MUNDIAL DE TIRO CON ARCO EN VIVO .jpeg

Final|Mundial de Tiro con Arco EN VIVO

9:50 a. m.
12 SEP
ONEFA BORREGOS PUEBLA VS MYT FECHA .jpeg

ONEFA| Borregos Puebla vs Borregos Monterrey

12:50 p. m.
12 SEP
PALMEIRAS VS SAO PAOLO FECHA.jpg

Brasileirao| Palmeiras vs Sao Paolo

3:20 p. m.
12 SEP
BOTAFOGO VS BRAGANTINO FECHA.jpg

Brasileirao| Botafogo vs Bragantino

5:31 p. m.
12 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca | Alejandro ‘Konejo’ González vs Miguel ‘Coquerito’ Rojas

10:45 p. m.
12 SEP
MUNDIAL DE TIRO CON ARCO EN VIVO .jpeg

Final|Mundial de Tiro con Arco EN VIVO

9:50 a. m.
13 SEP
MIRASSOL VS VITORIA FECHA.jpg

Brasileirao| Mirassol vs Vitoria

12:50 p. m.
13 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
14 SEP
HDP HIJOS DE LA PASIÓN.jpeg

HDP| Hijos de la Pasión

4:55 p. m.
14 SEP