Esta es la liga donde la mitad de los equipos iniciarán el torneo con puntos negativos; ¿esto es real?

El mundo futbolístico tiene una amplia variedad de historias que en ocasiones rayan en lo fantástico. En esta oportunidad es el balompié chino, que tiene a más de la mitad de los clubes sancionados. Esto ocasionó que iniciaran con puntos negativos, por lo que el campeonato tendrá una dinámica muy particular. A continuación los detalles del caso.

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¿Por qué los equipos en China iniciarán con puntos negativos?

De manera escandalosa, la federación china de futbol concretó sanciones ejemplares y hasta millonarias contra clubes, jugadores y directivos que participaron de hechos delictivos relacionados con corrupción y amaño de partidos. Así se comunicó desde enero y dicha situación se hizo notoria a nivel global.

En total fueron 9 de los 16 clubes que forman la primera división del balompié los que iniciaron el torneo (desde el 6 de marzo) con puntos negativos. Lo que resulta todavía más particular es que algunos clubes incluso tuvieron sanciones de -10 puntos. Así se veía la tabla al comienzo de la nueva temporada.

Beijing Guoan / - 5 puntos

Shanghai Port / - 5 puntos

Wuhan Three Towns / - 5 puntos

Zhejiang / - 5 puntos

Henan / - 6 puntos

Shandong Taishan / - 6 puntos

Qingdao Hainiu / - 7 puntos

Shanghai Shenhua / - 10 puntos

Tianjin Jinmen Tiger / - 10 puntos

¿Qué pasó en la Super Liga China para que los clubes tengan puntos negativos?

Tras años de vivir en medio de corrupción severa, fue desde 2022 cuando una investigación reveló una red perfectamente establecida de amaños de partidos, sobornos dentro del futbol profesional y apuestas ilegales. Esto evidentemente fue una muestra de lo podrido en lo que se encontraba el balompié chino.

🇨🇳 La Superliga china 2026 comienza hoy y todo apunta a que será una de las temporadas más extrañas de todo el mundo del fútbol este año.



Más de la mitad (9/16) de los equipos comienzan la campaña con puntos negativos debido a delitos históricos relacionados con amaño de… pic.twitter.com/ZvXylFvuhs — Santiago Ravidlas (@SantiRavidlasPy) March 6, 2026

Eso generó sanciones muy duras contra gente como Li Tie, quien era ex seleccionador nacional, condenado a 20 años de prisión por aceptar sobornos. Además, le corrieron de toda actividad relacionada con el futbol, durante toda su vida. Mientras que Chen Xuyuan recibió cadena perpetua tras confirmárse los 11 millones de dólares obtenidos gracias a los sobornos.

La limpia llegó, pues el presidente del país (Xi Jinping) quiere quitar todo indicio de corrupción en cada elemento de su administración. En este caso, el futbol que vivía hundido en corrupción y crisis institucional bastante severa.