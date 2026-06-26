Esta es la razón por la que el Toro Fernández no renueva con Cruz Azul

Las negociaciones son un mundo bastante particular en el entorno del futbol, por lo que incluso ha terminado con serias peleas entre directivos y jugadores. En este caso, el Toro Fernández estaría en medio de un problema que parece no resolverse con los que negocian por parte del club celeste. Todo indica que la falta de arreglo es por un tema económico.

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¿Por qué el Toro Fernández no ha renovado con Cruz Azul?

En general la afición coincide en que Cruz Azul realmente se está tardando en los arreglos con sus figuras y en la contratación de nuevos elementos. Y uno de los grandes casos es el de Gabriel el Toro Fernández, quien terminó contrato con el club a inicios de junio. Por esa razón hay tensión en el ambiente, pues La Máquina requiere de hombres en dicha zona.

Se indica que la directiva está ocupada en cubrir ciertas posiciones dentro del campo, tales como la lateral izquierda, el mediocampo y la delantera. Y un conflicto dentro de las propias negociaciones con el uruguayo radica en que si no se resuelve el tema, el equipo está de cierta manera atascado en el ámbito de las contrataciones.

Se reporta desde distintos frentes que el Toro Fernández llegó con exigencias económicas que la directiva no aceptó. Entonces, aunque el ariete comentó que quiere quedarse en la institución, los directivos no van a aceptar lo que pide. Por ello el caso es sencillo: o existe una reducción en las pretensiones salariales del delantero de 32 años… o deberá buscar otro club.

@perea_lsa El Toro nos regaló unas palabras de como va su renovación con la 🚂🇫🇮 ♬ sonido original - Perea LSA 🚂🇫🇮

¿Cómo va la pretemporada de Cruz Azul… sin el Toro Fernández?

Es sabido que los clubes que son campeones viven un regreso difícil al torneo siguiente, pues tienen menos días para descansar y preparar una pretemporada. Además, hay algunas bajas para la plantilla de Joel Huiqui, que sigue esperando respuesta para concretar un equipo todavía más blindado para pensar en competir de nueva cuenta por un trofeo.

Incluso, parece que solamente tendrán un juego de preparación previo a su debut el viernes 17 de julio ante Atlético San Luis. La directiva anunció que el duelo amistoso contra Morelia programado para el próximo 4 de julio se reprogramó… aunque se indicó que la boletera se comunicará con los clientes para reembolsar a los que ya habían comprado su respectiva entrada.