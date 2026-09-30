Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
SELECCIONES SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

¿Se retira? Cristiano Ronaldo ABANDONA a la selección de Portugal

Portugal se encuentra inmerso en una auténtica tormenta mediática e institucional a horas de enfrentar a Dinamarca por la tercera jornada de la UEFA Nations League

Cristiano Ronaldo
|REUTERS

Escrito por: Fernando Campos

La selección de Portugal se encuentra inmerso en una auténtica tormenta mediática e institucional a horas de enfrentar a Dinamarca por la tercera jornada de la UEFA Nations League, luego de que el astro internacional Cristiano Ronaldo protagonizara un nuevo y escandaloso episodio que apunta a su inminente salida de la concentración.

¡GOLAZO DE VÍCTOR GUZMÁN! Se LEVANTÓ COMO CR7 y México empata 🔥🇲🇽

La tensión escaló a niveles críticos en Copenhague. Tras la conferencia de prensa brindada por el director técnico Jorge Jesus, el delantero de 41 años protagonizó un confuso y tenso momento en el estadio Parken. De acuerdo con las imágenes difundidas por un diario portugués, CR7 se subió a la camioneta oficial que transporta al plantel portugués y se marchó rumbo al hotel de concentración, negándose a pisar el terreno de juego para ejercitarse con el resto de sus compañeros, a diferencia de lo ocurrido en la jornada previa donde al menos completó trabajos en el gimnasio.

¿Qué dice la prensa portuguesa sobre Cristiano Ronaldo?

La situación ha sido catalogada por los principales medios lusos, como A Bola, bajo el rótulo de “Caso Ronaldo”, confirmando que existe un clima de máxima tensión en el interior de la selección nacional. El punto de quiebre que detonó las especulaciones sobre su adiós definitivo provino del seguimiento a su aeronave personal.

Diversos reportes periodísticos de O Jogo y Record coincidieron en señalar que el avión privado del capitán despegó con rumbo a Copenhague y tiene previsto retornar inmediatamente a España con el delantero a bordo. "Se espera que el capitán portugués abandone la concentración de la selección nacional", indicaron los periodistas Alexandre Dionísio y Manuel Casaca, dejando entrever que la relación entre el astro y el cuerpo técnico encabezado por Jorge Jesus atraviesa su momento más frágil.

TE PUEDE INTERESAR:

Mientras la delegación intenta mantenerse enfocada en el crucial duelo de mañana ante los daneses en suelo escandinavo, los destellos de este inesperado cisma acaparan todas las portadas del futbol internacional. El futuro inmediato del histórico dorsal 7 con su país es, hoy más que nunca, una incógnita absoluta.

Tags relacionados
Notas - Selecciones Portugal Cristiano Ronaldo

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

Ver en vivo
12:50 p. m.
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
Live NOCTURNO COBERTURA NEW JERSEY.jpeg

Selección Azteca| México vs Perú Live Nocturno

6:40 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
1 OCT
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
1 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
1 OCT
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
2 OCT
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
2 OCT
BORREOS GDL VS AZTECAS FECHA.jpeg

ONEFA|Borregos GDL vs Aztecas UDLAP

5:55 p. m.
2 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
2 OCT
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |'Popeye’ Aguillón vs Adriano Sayu

11:11 p. m.
3 OCT
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
5 OCT
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
5 OCT
HDP HIJOS DE LA PASIÓN.jpeg

HDP| Hijos de la Pasión

4:55 p. m.
5 OCT