¿Se retira? Cristiano Ronaldo ABANDONA a la selección de Portugal

La selección de Portugal se encuentra inmerso en una auténtica tormenta mediática e institucional a horas de enfrentar a Dinamarca por la tercera jornada de la UEFA Nations League, luego de que el astro internacional Cristiano Ronaldo protagonizara un nuevo y escandaloso episodio que apunta a su inminente salida de la concentración.

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La tensión escaló a niveles críticos en Copenhague. Tras la conferencia de prensa brindada por el director técnico Jorge Jesus, el delantero de 41 años protagonizó un confuso y tenso momento en el estadio Parken. De acuerdo con las imágenes difundidas por un diario portugués, CR7 se subió a la camioneta oficial que transporta al plantel portugués y se marchó rumbo al hotel de concentración, negándose a pisar el terreno de juego para ejercitarse con el resto de sus compañeros, a diferencia de lo ocurrido en la jornada previa donde al menos completó trabajos en el gimnasio.

¿Qué dice la prensa portuguesa sobre Cristiano Ronaldo?

La situación ha sido catalogada por los principales medios lusos, como A Bola, bajo el rótulo de “Caso Ronaldo”, confirmando que existe un clima de máxima tensión en el interior de la selección nacional. El punto de quiebre que detonó las especulaciones sobre su adiós definitivo provino del seguimiento a su aeronave personal.

Diversos reportes periodísticos de O Jogo y Record coincidieron en señalar que el avión privado del capitán despegó con rumbo a Copenhague y tiene previsto retornar inmediatamente a España con el delantero a bordo. "Se espera que el capitán portugués abandone la concentración de la selección nacional", indicaron los periodistas Alexandre Dionísio y Manuel Casaca, dejando entrever que la relación entre el astro y el cuerpo técnico encabezado por Jorge Jesus atraviesa su momento más frágil.

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Mientras la delegación intenta mantenerse enfocada en el crucial duelo de mañana ante los daneses en suelo escandinavo, los destellos de este inesperado cisma acaparan todas las portadas del futbol internacional. El futuro inmediato del histórico dorsal 7 con su país es, hoy más que nunca, una incógnita absoluta.

