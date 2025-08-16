Posible alineación de Cruz Azul frente a Santos Laguna

La Máquina Celeste se prepara para enfrentar a Santos Laguna en la quinta jornada del Apertura 2025 de la Liga MX. El partido se jugará este sábado 16 de agosto en el Estadio Olímpico Universitario a las 7:00 pm y aquí repasamos la posible alineación de Cruz Azul podría ser la siguiente:



- Kevin Mier

- Jorge Sánchez

- Willer Ditta

- Erik Lira

- Piovi

- Carlos Rotondi

- Charly Rodríguez

- Lorenzo Faravelli

- Nacho Rivero

- José Paradela

- Ángel Sepúlveda

La decisión final sobre la alineación dependerá del análisis que realice el técnico Nicolás Larcamón, quien buscará encontrar el equilibrio perfecto entre experiencia y juventud para lograr la victoria frente a Santos Laguna.

Ojo a los horarios para el día de mañana, Azules. 🚨 A las 14:00 se abren las taquillas del estadio. A las 16:00 estarán disponibles los estacionamientos. Y a las 17:00 abrimos las puertas del Olímpico Universitario. ¡Nos vemos en el estadio! #AzulEsElPlan pic.twitter.com/2rnIROS72D — CRUZ AZUL (@CruzAzul) August 16, 2025

Otras opciones serían el ingreso de Gonzalo Piovi, argentino que está viviendo sus últimas horas con la Máquina de Cruz Azul ante su inminente salida al fútbol de los Estados Unidos con el Inter de Miami.

Por ahora, Cruz Azul llega a este compromiso con 8 puntos en el quinto sitio derivado de dos victorias y dos empates en el arranque de este Apertura 2025.