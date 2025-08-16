deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Fut Azteca
Liga MX
Nota

Posible alineación de Cruz Azul frente a Santos Laguna

La Máquina se mide a Santos Laguna en el Estadio Olímpico Universitario este sábado.

Jugadores de Cruz Azul, Apertura 2025
Mauricio Gutiérrez
Liga MX
Compartir

La Máquina Celeste se prepara para enfrentar a Santos Laguna en la quinta jornada del Apertura 2025 de la Liga MX. El partido se jugará este sábado 16 de agosto en el Estadio Olímpico Universitario a las 7:00 pm y aquí repasamos la posible alineación de Cruz Azul podría ser la siguiente:

  • - Kevin Mier
  • - Jorge Sánchez
  • - Willer Ditta
  • - Erik Lira
  • - Piovi
  • - Carlos Rotondi
  • - Charly Rodríguez
  • - Lorenzo Faravelli
  • - Nacho Rivero
  • - José Paradela
  • - Ángel Sepúlveda

La decisión final sobre la alineación dependerá del análisis que realice el técnico Nicolás Larcamón, quien buscará encontrar el equilibrio perfecto entre experiencia y juventud para lograr la victoria frente a Santos Laguna.

Otras opciones serían el ingreso de Gonzalo Piovi, argentino que está viviendo sus últimas horas con la Máquina de Cruz Azul ante su inminente salida al fútbol de los Estados Unidos con el Inter de Miami.

Por ahora, Cruz Azul llega a este compromiso con 8 puntos en el quinto sitio derivado de dos victorias y dos empates en el arranque de este Apertura 2025.

Cruz Azul
Santos Laguna
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo
×
×