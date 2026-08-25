Esta es la posición de Henry Martín en la tabla de goleo del Apertura 2026 HOY

Henry Martín recuperó su mejor versión con la camiseta del Club América. El delantero mexicano fue la figura de las Águilas en el triunfo por 2-1 ante FC Juárez por la Jornada 5 del Apertura 2026, encuentro en el que convirtió los dos goles del equipo dirigido por Guillermo Almada.

El capitán azulcrema apareció primero con un remate de cabeza y posteriormente se hizo cargo de un penal para completar la remontada. Su doblete le permitió escalar varios lugares en la clasificación de goleadores y acercarse a los futbolistas que dominan el ranking.

Henry Martín ocupa el cuarto lugar de la tabla de goleo

Luego de cinco jornadas disputadas, Henry Martín se encuentra en el cuarto escalón de la tabla de goleo del Apertura 2026 con tres anotaciones. El delantero del América está empatado con otros atacantes, por lo que no ocupa esta posición en solitario.

Henry Martín anota dos goles en el Juárez vs América en la Jornada 5 de la Liga MX.|Christian Torres Chavez/MEXSPORT

Lucas Ocampos, de Rayados de Monterrey, y Salomón Rondón, de Pachuca, comparten el liderato con cinco goles. Por detrás aparece Julián Carranza, futbolista de Necaxa, quien acumula cuatro tantos.

De esta manera, Henry está a dos anotaciones de alcanzar a los máximos goleadores del campeonato y solamente a una de igualar al atacante argentino de los Rayos.

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Así está la tabla de goleo del Apertura 2026

Los primeros lugares de la clasificación individual se encuentran de la siguiente manera al 25 de agosto de 2026:



Lucas Ocampos (Rayados): 5 goles. Salomón Rondón (Pachuca): 5 goles. Julián Carranza (Necaxa): 4 goles. Henry Martín (América): 3 goles.

Martín comparte la cifra de tres anotaciones con jugadores como Ricardo Marín, Roberto Alvarado, Alí Ávila, Daniel Arcila, Eduardo Mustre, Juan Brunetta y Juninho.

Lucas Ocampos|Rayados

¿Cuántos goles lleva Henry Martín en el Apertura 2026?

El delantero de 33 años ha marcado tres goles en cinco partidos del Apertura 2026. Su primera anotación llegó contra Santos Laguna durante la Jornada 3, mientras que las dos restantes fueron convertidas frente a FC Juárez.

Dos de sus tantos fueron de cabeza y el otro llegó desde el punto penal. Además, el atacante registra una asistencia y promedia 0.6 goles por encuentro en el campeonato.

Henry también es el máximo goleador del América durante el torneo. El conjunto azulcrema suma 10 anotaciones, por lo que el capitán ha convertido el 30 por ciento de los goles de las Águilas.