¡Regresan al Estadio Banorte! El precio de los boletos para el Cruz Azul vs Necaxa de la Jornada 17 del Clausura 2026

Este jueves 23 de abril del 2026, el conjunto de Cruz Azul dio a conocer en sus redes sociales el precio de los boletos que tendrá su partido vs Necaxa de la Jornada 17 del Clausura 2026 en su regreso al Estadio Banorte y volver a jugar en la Ciudad de México de local tras estar jugando en Puebla a lo largo del torneo.

El precio de los boletos para el Cruz Azul vs Necaxa

La Máquina reveló que para su regreso a jugar como local en la Ciudad de México, los precios van desde los $360 hasta los $1620.

Precio de los boletos



Alto Norte $360

Alto Sur $360

Alto Lateral $630

300 Preferente $720

300 Cabecera $720

100 Cabecera $720

300 Lateral $900

200 Platea $900

100 Plus Norte $1080

100 Plus Sur $1080

Palcos Club $1620

¡NOS VEMOS EL DOMINGO EN EL ESTADIO! ➡️ https://t.co/pHd4kuhJwe ➡️ Instrucciones para ingresar a las preventas en el primer comentario. pic.twitter.com/d9D21Ajhyq — CRUZ AZUL (@CruzAzul) April 23, 2026

La afición de Cruz Azul lleva tiempo esperando poder volver a ver al equipo en la Ciudad por lo que al ser la última jornada, esperan que haya una gran entrada en el Estadio Banorte. Además, hasta el momento, es el único partido de local en lo que va del 2026 que tendrá el equipo Celeste en la Ciudad de México, lo que podría motivar más a la afición de poder ir apoyar a su equipo.

Un sector de los seguidores del equipo, han mencionado que con la salida de Larcamón, se van hacer presentes para apoyar al equipos pues ya muchos pedían su salida del club.

Por otra parte, hay un sector molesto por los resultados y la salida de Nicolás, por lo que aseguran que no asistiran al encuentro.

Cruz Azul vs Necaxa: El partido por un millón de dólares

Por otra parte, el equipo Celeste se juega tres puntos claves ante Necaxa. Primero para poder subir posiciones en la tabla y quedar lo más alto posible y en segundo necesita la victoria para asegurar ganar un millón de dólares al convertirse en el equipo que más puntos consiguió en el Apertura 2025 y en el Clausura 2026.

Es por eso que el equipo busca tener el apoyo de toda su afición para conseguir el premio.