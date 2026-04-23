¡Regresan al Estadio Banorte! El precio de los boletos para el Cruz Azul vs Necaxa de la Jornada 17 del Clausura 2026
Cruz Azul dio a conocer en sus redes sociales el precio de los boletos para el encuentro vs Necaxa de la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX
Este jueves 23 de abril del 2026, el conjunto de Cruz Azul dio a conocer en sus redes sociales el precio de los boletos que tendrá su partido vs Necaxa de la Jornada 17 del Clausura 2026 en su regreso al Estadio Banorte y volver a jugar en la Ciudad de México de local tras estar jugando en Puebla a lo largo del torneo.
El precio de los boletos para el Cruz Azul vs Necaxa
La Máquina reveló que para su regreso a jugar como local en la Ciudad de México, los precios van desde los $360 hasta los $1620.
Precio de los boletos
- Alto Norte $360
- Alto Sur $360
- Alto Lateral $630
- 300 Preferente $720
- 300 Cabecera $720
- 100 Cabecera $720
- 300 Lateral $900
- 200 Platea $900
- 100 Plus Norte $1080
- 100 Plus Sur $1080
- Palcos Club $1620
¡NOS VEMOS EL DOMINGO EN EL ESTADIO!
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— CRUZ AZUL (@CruzAzul) April 23, 2026
La afición de Cruz Azul lleva tiempo esperando poder volver a ver al equipo en la Ciudad por lo que al ser la última jornada, esperan que haya una gran entrada en el Estadio Banorte. Además, hasta el momento, es el único partido de local en lo que va del 2026 que tendrá el equipo Celeste en la Ciudad de México, lo que podría motivar más a la afición de poder ir apoyar a su equipo.
Un sector de los seguidores del equipo, han mencionado que con la salida de Larcamón, se van hacer presentes para apoyar al equipos pues ya muchos pedían su salida del club.
Por otra parte, hay un sector molesto por los resultados y la salida de Nicolás, por lo que aseguran que no asistiran al encuentro.
Cruz Azul vs Necaxa: El partido por un millón de dólares
Por otra parte, el equipo Celeste se juega tres puntos claves ante Necaxa. Primero para poder subir posiciones en la tabla y quedar lo más alto posible y en segundo necesita la victoria para asegurar ganar un millón de dólares al convertirse en el equipo que más puntos consiguió en el Apertura 2025 y en el Clausura 2026.
Es por eso que el equipo busca tener el apoyo de toda su afición para conseguir el premio.