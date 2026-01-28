Los PREOCUPANTES números con los que llegaría Uriel Antuna a Pumas en el Clausura 2026

En las últimas horas, en las redes sociales se ha vuelto viral la posible llegada de Uriel Antuna como refuerzo al conjunto de Pumas para el Clausura 2026.

Por el momento, ninguno de los dos equipos han confirmado la noticia por lo que se trataría de un rumor hasta el momento que podría llegar a concretarse pues el delantero no ha logrado ser figura en Tigres y ganarse la titularidad, por lo que Uriel podría buscar salir con el objetivo de tener más minutos en el terreno de juego.

CONFIRMADO.



Uriel Antuna es nuevo jugador Pumas UNAM. Llega procedente del Club Tigres UANL. pic.twitter.com/mC6D13LEee — Draft Liga MX (@DraftFutMX) January 28, 2026

Los números con los que llegaría Uriel Antuna a Pumas

Uriel llegaría a Pumas para poder reforzar el ataque de Efraín Juárez y darle más opciones al equipo. Un jugador con mucha velocidad, encarador y que desequilibra a las defensas pero que en las últimas temporadas no ha tenido tanta participación ni ha logrado mostrar su mejor nivel.

En caso de que llegue a Pumas sería luego de disputar un total de 48 juegos con Tigres, acumulando un total de 1379 minutos en el terreno de juego, en los que logró marcar solo un gol y dar tres asistencias.

Uriel Antuna ha sido titular en pocos encuentros, no ha sido un jugador muy utilizado por Pizarro pues compite contra jugadores como Diego Lainez y Marcelo Flores que han logrado rendir y mostrar su calidad.

Por otra parte, Antuna podría recuperar su nivel que lo llevó a ser figura en Cruz Azul y en la Selección Mexicana. Es importante recordar que el delantero fue campeón de goleo con ocho anotaciones defendiendo los colores de la Máquina.

El lugar que ocuparía Uriel Antuna

El conjunto de Pumas estaría cerca de vender a Ruvalcaba, por lo que la posible llegada de Antuna al equipo cubriría su baja, con un jugador con características similares en el terreno de juego.