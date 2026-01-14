ÚLTIMA HORA: Presentan a bicampeón del Toluca en la MLS

Este miércoles 14 de enero del 2026, presentaron a una figura del Toluca para el bicampeonato como nuevo refuerzo para equipo de la MLS.

El club que dio a conocer su nuevo refuerzo es el Houston Dynamo FC, que volvió a reforzar al equipo con el mediocampista mexicano Héctor Herrera.

El Dynamo FC dio a conocer en su comunicado que Herrera regresa al equipo con un contrato hasta 2026 pero con opción de extender hasta junio de 2027.

Con su regreso del equipo, Pat Onstad, gerente general del club detalló que Héctor es un líder respetado en el equipo que su calidad ayudó mucho en su momento y que ahora su rol evolucionará

“Es un honor darle la bienvenida a Héctor de regreso a Houston. Es un líder respetado tanto dentro como fuera de la cancha, y un jugador cuya influencia ayudó a cambiar la trayectoria de este Club durante su primera etapa, guiándonos hacia el cuarto trofeo del club en 2023 y un récord de puntos para el club en 2024. Su regreso refleja la ambición compartida de seguir creciendo a partir de los éxitos pasados. Si bien su rol evolucionará, sabemos que el liderazgo y la mentalidad ganadora de Héctor elevarán el nivel de nuestro club. Regresa con una profunda conexión con la ciudad y una clara comprensión de lo que se necesita para traer trofeos de vuelta a Houston”.

Los números de Héctor Herrera con el Houston Dynamo FC

Héctor Herrera regresa para una segunda etapa con el Houston Dynamo FC luego de ser pieza clave del 2022 al 2024. Logró disputar un total de 82 encuentros en los que marcó ocho goles y dio 22 asistencias en 6389 minutos en el terreno de uego.

Con el Toluca, Herrera consiguió ser bicampeón del futbol mexciano en el 2025, logró tener minutos en 34 encuentros en los que logró marcar un gol y dar dos asistencias.

“Como equipo, estamos encantados de que Héctor se haya reincorporado al Dynamo de cara a la temporada 2026”, declaró el entrenador Ben Olsen. “Con esa emoción compartimos un compromiso de competir y luchar por cada resultado esta temporada, esforzándonos por alcanzar nuestro objetivo final de traer otro trofeo a la ciudad de Houston. Héctor es un gran compañero, líder y ganador, como lo demuestra el éxito que ha contribuido a cultivar en cada etapa de su carrera. Regresa a casa, a un lugar que ama, con nuevas energías y fortalecerá el nivel del equipo cada día mientras buscamos enorgullecer a nuestra ciudad”.