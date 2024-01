Presidente del PSG ataca a Lionel Messi

La relación entre uno de los mejores futbolistas de la historia y un club que quiere trascender en el Viejo Continente no terminó de la mejor manera. Tanto Lionel Messi como la directiva del París Saint-Germain quedaron con sabor agridulce en la boca después de una asociación que no redituó los títulos esperados ni las mejores actuaciones del astro sudamericano. Recientemente, Nasser Al-Khelaifi, presidente del equipo, le reclamó al campeón del mundo por no respetar al PSG.

Una vez instalado en Miami, Messi comenzó a mostrar ese gran nivel que lo llevó a conquistar la Copa del Mundo en Qatar junto a una Selección Argentina repleta de jugadores del máximo nivel. Además, declaró que fue el único de los futbolistas campeones que no recibió reconocimiento por parte de su club. Durante una aparición junto al comediante argentino Migue Granados, la leyenda del Barcelona no escondió cierto malestar respecto a su paso por la capital gala.

“Se dio así, no fue como esperaba. Pero yo siempre digo que las cosas pasan por algo. Si bien yo no estaba bien, me tocó ser campeón del mundo ahí. Todo pasa por algo”, respondió ‘La Pulga’ a la pregunta precisa de si le hubiera gustado no haber pasado por París. Durante etapas de su estancia en la escuadra fue abucheado por amplios sectores de la afición. En mayo de 2023 fue sancionado tras no presentarse a entrenar y viajar a Arabia Saudita.

¿Qué dijo el presidente del PSG sobre Messi?

Durante una aparición en el podcast de un ex del PSG, Nasser Al-Khelaifi, presidente de dicha institución, declaró sin pelos en la lengua sobre Lionel Messi y lo que ha dicho sobre el club francés. “Messi es el mejor jugador de la historia. Fue un desafío para él hacer la transición desde Barcelona y venir aquí de repente. Tengo un gran respeto por él. Sin embargo, no acepto que hablen mal del Paris Saint-Germain. Quiero que los jugadores hablen mientras están en el club, no después”, mencionó el dirigente.

“Eso no es el respeto. No es un mal chico, pero eso no me gustó. Voy a decir que no es sólo para él, sino para todos. Hablamos cuando estamos aquí, no cuando no estamos”, sentenció.

