Presidente de Toluca analiza la suspensión del directivo que agredió a Volpi

En la jornada 12 del Apertura 2023 de la Liga BBVA MX se midieron el Toluca y el Querétaro, encuentro que terminó 3-1 favorable para los Diablos Rojos, pero al término de dicho partido hubo un conato de bronca entre el guardameta de los Escarlatas Tiago Volpi y el directivo de Gallos Blancos Ángel “Rambo” Sosa.

Tras los hechos la directiva de los Choriceros solicitó que se tomaran cartas en el asunto y procediera con una investigación en contra de las acciones hechas por el directivo del conjunto queretano; tras un par de días se anunció que recibió un castigo de un mes de suspensión, además de una multa económica, hecho dio felicidad en la capital mexiquense.

“El propósito era poner un precedente de apoyo y protección al equipo al jugador. Mandar un mensaje de seguridad en la cancha, pero no se trataba de ninguna manera incendiar ni a un directivo o club, era acudir y recurrir a las instancias correctas con el procedimiento correcto y que se tomará la decisión”, confesó el presidente del Toluca Francisco Suinaga en relación a la suspensión para Ángel “Rambo” Sosa.

Toluca admite interés en que la Liga BBVA MX mejore

Francisco Suinaga también añadió que la intención del Deportivo Toluca no era “cobrar venganza”, pero si en verdad el futbol mexicano desea tener un cambio para mejorar tiene que ser en todos los aspectos relacionados a él.

Presidente de Toluca habla sobre bronca entre Tiago Volpi y “Rambo” Sosa

“Se sentó un precedente, afortunadamente no se salió de control, para evitar que en la cancha que son altas la pulsaciones, que no escalará a un tema mayor, no vale la pena”, comentó Francisco Suinaga presidente del Deportivo Toluca sobre la situación que se vivió en el Estadio Nemesio Diez entre Tiago Volpi y Ángel “Rambo” Sosa al término del encuentro contra Querétaro.

