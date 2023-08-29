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Así se vivió el primer día de visorías en Jalisco de DBut FC junto a David Medrano

Con toda la sabiduría y consejos de David Medrano, así se vivió el primer día de las visiorías en Jalisco de DBut FC, donde se busca a la nueva estrella de Mazatlán

Por: Azteca Deportes