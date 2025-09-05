Cada vez son menos los goles que se realizan a través de la pelota parada a nivel mundial, hecho que ha ocasionado que las sorpresas dentro de este tipo de deporte aparezcan cada vez menos. En ese sentido, ¿te has preguntado quién fue el primer jugador en la historia en anotar un gol de tiro libre por debajo de la barrera?

Participación histórica de la Selección Mexicana Femenil

Leyendas como Andrea Pirlo, Roberto Carlos, Juninho, Juan Arango y Rafael Márquez se destacaron por tener un exquisito golpeo de balón, por lo que cada uno de ellos, en más de una ocasión, logró goles de tiro libre. Sin embargo, existe un elemento que fue el primero en celebrar a través de un tiro por debajo de la barrera. ¿Quién fue?

¿Quién fue el jugador que anotó un gol de tiro libre por debajo de la barrera por primera vez?

Lo primero que tienes que saber en este rubro es que, a ciencia cierta, no existe información clara y precisa respecto al jugador que fue el primero en anotar un gol de tiro libre por debajo de la barrera. Dicho lo anterior, las principales fuentes colocan a Jorge Alejandro Contreras Lira como el dueño de este premio.

🇨🇱🔝 El golazo de tiro libre que le hizo Jorge "Coke" Contreras jugando por el UD Las Palmas al FC Barcelona en 1984. pic.twitter.com/j75HEo1Zs3 — Despliegue Fútbol (@DespliegueFutCL) January 6, 2025

Jorge Alejandro Lira, también conocido como el “Coke Contreras”, fue un jugador que nació en Chile el 3 de julio de 1960 y actualmente dirige grupos deportivos en su país natal. No obstante, en su etapa como profesional, defendió a clubes como Palestino, Regional Atacama, Las Palmas, U Católica, Colo Colo, Santiago Wanderers, Deportes Concepción y Tampico Madero.

Contreras se desempeñaba como volante y contaba con un notable golpeo de balón, por lo que algunos historiadores lo consideran el primer jugador en la historia en haber anotado un gol de tiro libre por debajo de la barrera, algo más habitual hoy en día.

Ronaldinho, ¿el primero en hacerlo en la era moderna?

Los amantes del futbol contemporáneo insisten en que el primer jugador en haber marcado un gol de tiro libre por debajo de la barrera fue nada más y nada menos que Ronaldinho Gaúcho, esto mientras era considerado el mejor jugador del momento en su etapa con el FC Barcelona.

El primer jugador en anotar un gol de tiro libre por debajo de la barrera, Ronaldinho Gaucho 🇧🇷 pic.twitter.com/KvqDYFZ9sK — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) September 1, 2025

Este tanto se llevó a cabo en una edición de la UEFA Champions League , un escenario perfecto para este hecho. Barcelona tenía un tiro libre ante el Werder Bremen y fue aquí cuando el brasileño sorprendió a todos al anotar un gol no por encima de la barrera como tenía acostumbrados a sus fans, sino por debajo de la misma.