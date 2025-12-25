¡A iniciar con el pie derecho! El primer título del 2026 que puede ganar Chivas

Para el 2026, el conjunto de Chivas inicia el año con la posibilidad de poder ganar su primer título del año en el primer fin de semana.

El rebaño arranca su preparación para el Clausura 2026 disputando la Copa Pacífica, en la cual participaran cuatro equipos buscando tomar ritmo y levantar su primer título del año.

Los equipos que participaran el Copa Pacífica

Para la Copa Pacífica, los equipos que participaran son Leones Negros, Chivas de Guadalajara, Atlas y Rayados de Monterrey. Los cuatro clubes se enfrentarán en el Estadio Jalisco buscando tomar ritmo necesario.

🇦🇹 ¡Falta poco para la Copa Pacífica en el Monumental Estadio Jalisco! ¡Nos vemos pronto!🐐 Adquiere tus entradas aquí 👉🏻 https://t.co/iOSrLyfmWZ pic.twitter.com/nRiRwC1Ing — CHIVAS (@Chivas) December 25, 2025

La Copa Pacífica se celebrara en el Estadio Jalisco, los días 3 y 4 de enero del 2026. Para el sábado 3, jugarán un enfrentamiento tipo semifinales, los ganadores se enfrentaran en la final el domingo 4 de enero, mientras que los perdedores jugaran para definir el tercer y cuarto lugar.

Los partidos para el cuadrangular se jugaran de la siguiente manera:

Chivas tendrá un duro partido enfrentando al Atlas, una nueva edición del clásico tapatio que sirve mucho para que los jugadores entren en ritmo y que mejor ante un rival tan serio. El segundo juego es Rayados de Monterrey ante Leones Negros.

SÁBADO 3 DE ENERO DE 2026



Monterrey vs Leones Negros - 18:00 horas

Atlas vs Chivas - 20:45 horas.