Estados Unidos vs México | Resumen y Goles | Highlights | AMISTOSO | SEPTIEMBRE 2026

Revive el Estados Unidos vs México con el resumen, goles y mejores jugadas del amistoso internacional.

Estados Unidos se impuso 3-0 con goles de Julian Hall, Cavan Sullivan y Malik Tillman, en un partido donde México tuvo oportunidades para marcar, pero terminó pagando muy caro sus errores. Además, Mateo Chávez vio la tarjeta roja en la segunda mitad.

