Estados Unidos vs México | Resumen y Goles | Highlights | AMISTOSO | SEPTIEMBRE 2026
NOCHE PARA EL OLVIDO! Estados Unidos castigó los errores de México y se llevó una contundente victoria 3-0. Julian Hall, Cavan Sullivan y Malik Tillman marcaron los goles del partido
Revive el Estados Unidos vs México con el resumen, goles y mejores jugadas del amistoso internacional.
Estados Unidos se impuso 3-0 con goles de Julian Hall, Cavan Sullivan y Malik Tillman, en un partido donde México tuvo oportunidades para marcar, pero terminó pagando muy caro sus errores. Además, Mateo Chávez vio la tarjeta roja en la segunda mitad.