OFICIAL: Los primeros equipos clasificados a Cuartos de Final del Apertura 2025

Este sábado 25 de octubre del 2025, se unieron a la lista de equipos clasificados a Cuartos de Final dos clubes más. Se trata de Cruz Azul y Tigres.

NOS LLEVAMOS LOS TRES PUNTOS ESTA NOCHE 💙



¡VAMOOOOOOOS, MÁQUINA! 🚂 pic.twitter.com/5VcdEc13VY — CRUZ AZUL (@CruzAzul) October 26, 2025

El primer equipo en conseguir su boleto a los Cuartos de Final fue el Toluca en la Jornada 14 al llegar a 32 puntos. El pasado viernes 24 de octubre, América logró empatar ante Mazatlán en los últimos minutos y con eso logró llegar a 31 puntos conseguidos, asegurando su boleto a Cuartos de Final.

A la lista se agregaron Cruz Azul y Tigres que terminaron ganando su partido de la Jornada 15, llegando a los puntos necesarios para que nadie los logre sacar de los primeros seis lugares, asegurando su boleto en Cuartos de Final.

Los clasificados Cuartos de Final hasta el momento son:



Toluca

Tigres

Cruz Azul

América

Quedan dos lugares directos a Cuartos de Final

Aun hay dos lugares por definirse de los 6 que son para la Liguilla directa. El equipo más cercano a asegurar su boleto es el conjunto de Rayados de Monterrey que se ubica en el quinto lugar de la tabla con 30 puntos.

A pesar de perder ante la Máquina, puede asegurar su boleto si Pachuca empate o pierde su encuentro ante los diablos, por lo que se convertiría en el quinto equipo clasificado a Liguilla.

La lucha por el sexto lugar es más cerrada pues se encuentran peleando: Chivas, Xolos de Tijuana, Pachuca, Juárez y Atlético de San Luis.

El panorama por el Play In

En el caso del Play In, la competencia aun se encuentra muy abierta pues hay 12 equipos aun con posibilidades de clasificar. Por el momento, el único equipo eliminado es Puebla.

Los equipos que aun aspiran a un lugar al Play In son: Chivas, Xolos, Pachuca, Juárez, Atlético de San Luis, Atlas, Pumas, Santos, Querétaro, Mazatlán, León y Necaxa

